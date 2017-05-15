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Президент Франции назначил нового премьер-министра

  • 15.05.2017, 16:49
Эмманюэль Макрон и Эдуар Филипп
Фото: LOIC VENANCE / AFP

Правительство возглавит мэр города Гавр.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нового премьер-министра страны. Правительство возглавит Эдуар Филипп, мэр города Гавр, пишет bbc.com.

«Президент принял решение назначить Эдуара Филиппа премьер-министром. Поручил ему сформировать правительство», - сообщил журналистам представитель Елисейского дворца Алекси Колер.

Церемония вступления премьера в должность должна состояться до конца понедельника.


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