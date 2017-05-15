Президент Франции назначил нового премьер-министра
- 15.05.2017, 16:49
Правительство возглавит мэр города Гавр.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нового премьер-министра страны. Правительство возглавит Эдуар Филипп, мэр города Гавр, пишет bbc.com.
«Президент принял решение назначить Эдуара Филиппа премьер-министром. Поручил ему сформировать правительство», - сообщил журналистам представитель Елисейского дворца Алекси Колер.
Церемония вступления премьера в должность должна состояться до конца понедельника.