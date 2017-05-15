Президент Франции назначил нового премьер-министра

Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси

Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние

Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси