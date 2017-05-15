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Всемирный банк: В 2017 году Беларусь не выйдет из рецессии

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  • 15.05.2017, 17:00
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Поддержка РФ окажет лишь временное влияние на ситуацию.

Структурные недостатки и сжатие внутреннего спроса могут стать причиной спада белорусской экономики в этом году. Об этом заявил экономист белорусского офиса Всемирного банка Кирилл Гайдук на брифинге в Минске, пишет tut.by.

ВВП Беларуси в 2017 году может снизится на 0,4%. Кирилл Гайдук это объяснил имеющимся структурными недостатками и сжатием внутренного спроса.

Финансовая поддержка со стороны правительства России окажет лишь временное влияние на решение внутренних и внешних дисбалансов.


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