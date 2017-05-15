Минское «Динамо» могут отдать Япринцеву 1 15.05.2017, 17:19

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Владимир Япринцев

Разборки двух опальных олигархов продолжаются.

Бывший коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов рассказал о возможной передаче клуба в собственность Владимира Япринцева, пишет «Трибуна».

– Сейчас клуб принадлежит Юрию Чижу, но Владимир Япринцев не прочь его забрать.

– Я уполномочен говорить, что Япринцев подтверждает свои намерения в отношении «Динамо». За Владимиром Геннадьевичем есть российские бизнесмены, готовые при передаче активов «Трайпла» Япринцеву вложить денежные средства в клуб.

– В определенный момент два главных человека клуба оказались за решеткой. Можно говорить, что «Динамо» тогда было бесхозным? Или Сергей Чиж пытался что-то делать?

– За время отсутствия Чижа-старшего с Сергеем пообщались лишь раз. Через неделю после задержания Юрия Александровича пошел к нему сказать, что у клуба будут финансовые проблемы. Сказал, что нужно активизироваться информационно и успокоить людей. Дать понять, что у нас все хорошо. Нужно встретиться со спонсорами, поговорить и объяснить. Но это не должен делать коммерческий директор. Это уровень самого высокого руководства. В то время им был именно Сергей. Он меня выслушал, а потом сказал: «Не будет денег – распущу «Динамо». Я тогда еще не знал всех тонкостей, которые произошли между его отцом и отцом Казбека [Япринцева], и был крайне удивлен реакции. Вернулся к себе, прикинул, что на год денег хватит и больше не поднимал тему.

Уже потом мне Владимир Геннадьевич написал из СИЗО и рассказал, что заявление на него написал Чиж. Мы много общались с Япринцевым по динамовским вопросам и очень сблизились. Чиж и Япринцев – два разных руководителя. Если к Чижу в кабинет не особо хотелось ходить, потому что все было на уровне жесткого драйва, то к Япринцеву можно было приходить, спорить и дискутировать. Мне он больше нравился. Да и сам вызывал чаще и расспрашивал о делах и проблемах. За время совместной работы мы сблизились, – сказал Япринцев.

Ранее сообщалось, что Япринцев написал письмо Лукашенко, выразив готовность стать руководителем минского «Динамо».

По информации Tribuna.com, контрольный пакет акций «Динамо» принадлежит компании «Трайпл». У Мингорисполкома – 35 процентов. Остальные акции распределены между «Раковским броваром», БФСО «Динамо», «Белавиа» и «Белтелекомом».