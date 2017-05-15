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Россия забраковала 20 тонн турецких кабачков из Беларуси

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  • 15.05.2017, 17:56
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Россельхознадзор остановил ввоз из Беларуси турецких кабачков, поставки которых в РФ запрещены с 19 мая 2016 года.

Поставки запрещены из-за нарушений российских фитосанитарных требований.

Как сообщает interfax.by, контрабандный товар был обнаружен при досмотре автомобиля на 37-м км Киевского шоссе.

Кроме того, исследование продукции, проведенное во Всероссийском центре карантина растений (ВНИИКР), показало, что кабачки заражены карантинным для РФ объектом - западным (калифорнийским) цветочным трипсом.

Зараженная продукция была изъята из оборота и 12 мая 2017 уничтожена на утилизационной площадке в Раменском районе Московской области.

Как сообщалось, 15 мая специалисты Россельхознадзор приступили в Турции к инспектированию производителей продукции растениеводства, в том числе и кабачков. Планируется проверить 20 предприятий.


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