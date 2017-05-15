Лукашенко назначил «смотрящих» на крупных предприятиях Беларуси 21 15.05.2017, 18:12

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Фото: Коммерсант

Совмин подписал соответствующее постановление.

Совмин Беларуси постановлением от 10 мая №339, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, назначил представителей государства в органах управления крупных промышленных предприятий, пишет bdg.by.

Так, первый замминистра промышленности Геннадий Свидерский будет представлять государство в органах управления ОАО "БелАЗа", ОАО "Белорусский металлургический завод, ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования", ОАО "Минский автомобильный завод" и управляющей компании холдинга "Минский моторный завод".

В органах управления "Атланта", "Интеграла", "Беллиса", "Планара" и "Горизонта" представителем будет замминистра Сергей Гунько.

В "Гомсельмаше", МТЗ, "Бобруйскагромаше" и "Лидсельмаше" эту роль будет выполнять замминистра Александр Огородников.

Замминистра Дмитрий Корчик назначен представителем государства в органах управления ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", "Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова" и "Могилевский завод лифтового машиностроения".

Напомним, что условия программы Беларуси с Международным валютным фондом предусматривают приватизацию десяти предприятий. Пока перечень таких предприятий не согласован на государственном уровне. Также, судя по всему, приватизация обсуждалась во время переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.