В Витебске горело здание предприятия 15.05.2017, 18:16

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В Витебске загорелся фасад здания предприятия по производству торгового оборудования.

Об этом сообщили БелТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС сегодня в 14.19. Наблюдался дым из-под металлической отделки стены фасада производственного здания предприятия. Горел утеплитель на площади 30 кв.м. Работниками предприятия до прибытия подразделений МЧС были эвакуированы 10 человек и подано 2 ствола от внутренних пожарных кранов на тушение огня.

На момент возникновения пожара предприятие работало. Возгорание ликвидировано в 14.40, пострадавших нет, происшествие не повлияло на производственный процесс.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение противопожарных требований при проведении сварочных работ.