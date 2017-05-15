Часы Rolex последнего императора Вьетнама продали за $5 миллионов 1 15.05.2017, 18:23

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Фото: Phillips

Сумма стала самой большой, которую когда-либо удавалось выручить на аукционе за часы марки Rolex.

Принадлежавшие последнему императору Вьетнама по имени Бао-дай-де часы марки Rolex продали с аукциона в Женеве за $5 млн, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, полученная от пожелавшего остаться неизвестным покупателя сумма стала самой большой, которую когда-либо удавалось выручить на аукционе за часы марки Rolex.

Проданные часы были куплены Бао-даем в 1954 году, когда он находился в Женеве на мирных переговорах. По данным Bloomberg, речь идет об одном из трех известных экземпляров часов с черным циферблатом, на котором часовые метки выполнены из бриллиантов.

Император Бао-дай вступил на трон в 1925 году, однако по сути был марионеточным правителем, так как Вьетнам тогда входил в состав Французского Индокитая. В 1945 году после прихода к власти Хо Ши Мина Бао-дай отрекся от престола и покинул страну, но после начала гражданской войны вернулся и стал формальным главой профранцузского Государства Вьетнам. В 1955 году Нго Динь Зьем, которого Бао-дай перед отъездом во Францию назначил премьер-министром, инициировал проведение в Южном Вьетнаме референдума, провозгласившего страну республикой. Бао-дай прожил в Париже еще более 30 лет и умер в 1997 году.