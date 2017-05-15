«На эти деньги сможет выжить только мой кот» 6 15.05.2017, 18:35

5,219

Почему нам стоит задуматься о пенсии уже сейчас.

Менеджер проектов и консультант Екатерина Радько рассказала citydog.by о том, как пытается обеспечить себе достойную пенсию.

ПОЧЕМУ ВОЗНИК ТАКОЙ ВОПРОС

– Я десять лет проработала в Беларуси, после чего на восемь лет уехала в Литву. Выезд планировался на год, но неожиданно затянулся. Когда я собралась вернуться, в Беларуси начались пенсионные реформы и стало понятно, что «нагнать» необходимый стаж будет проблематично. Более того, после возвращения я продолжаю работать на зарубежную организацию, плачу тут подоходный налог, но как физическое лицо не делаю социальных выплат, так что трудовой стаж в Беларуси по-прежнему не засчитывается.

В 39 лет уже хочется быть уверенной, что у меня будут гарантии более-менее нормального существования на пенсии. Существующая пенсионная система больших надежд на это не дает. Я могу судить об этом по опыту моего отца, которому сейчас 75 лет: более 45 из них он проработал инженером, занимал руководящие должности – и сейчас получает 180 евро. Мне кажется, это не совсем достойное возмещение его многолетнего труда.

Сейчас разброс между заработками более существенный, чем в Советском Союзе, но пенсионные выплаты тем не менее существенно не различаются – все небольшие. Мой заработок выше среднего, и я не желаю в будущем получать настолько скромную пенсию. В связи с этим я начала думать, как выйти за пределы минимальной трудовой или социальной пенсии.

КАК ОБСТОИТ СИТУАЦИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Когда я жила в Литве, там началась пенсионная реформа, и граждан начали массово призывать к тому, чтобы они переходили на комбинированную систему пенсионного страхования. Там появилась возможность перенаправить часть пенсионных отчислений из государственного в частные фонды.

Тем, кто выбирает комбинированную систему пенсионного страхования, предлагают на выбор разные пакеты: менее рисковые и более рисковые. Деньги переводятся в акции и «крутятся» так до достижения вами пенсионного возраста.

Поскольку при заключении договора я была всe еще молода и до пенсии было далеко (в Литве пенсионный возраст – 65 лет), я выбрала самый рисковый пакет, при котором есть опасность потерять часть суммы, но одновременно и шанс значительно выиграть, если банк будет успешен в акционных играх.

Нельзя выбирать, акции каких компаний будут куплены: доступна только общая информация о списке таких компаний и ежегодные отчеты о том, как меняется сумма вкладов.

Поскольку стаж у меня там небольшой, на литовскую трудовую пенсию я заработать не могла, и, скорее всего, деньги, которые я вкладывала в литовскую пенсионную систему, я потеряла – за исключением тех, которые перечислялись в частный пенсионный фонд. За 8 лет у меня накопилась сумма примерно в 3 тысячи евро, т.е. плюс очевиден. Мои друзья даже стали шутить: ты богатая, у тебя и пенсия, и частные сбережения, так что мы будем к тебе приходить в день выплаты на кальвадос (улыбается).

Когда я решила переезжать, задала в банке вопрос, могу ли вывести деньги раньше. Сотрудница банка, которая не очень хорошо говорила ни по-русски, ни по-английски, сказала: «Да, конечно, но только если вы умрете». Если я не доживу до пенсии, деньги в частном пенсионном фонде не сгорят, а достанутся наследникам. Сама же я смогу ими воспользоваться только после 65 лет.

ПЕНСИОННЫЕ ВКЛАДЫ И СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В БЕЛАРУСИ

Мне необходимо было открыть счет в банке, и заодно я решила проконсультироваться насчет пенсионного страхования. Сначала мне рисовали достаточно красивую картинку, но потом дошли до сути, и оказалось, что если человек умирает, уже вступив в пенсионный возраст, то неизрасходованная сумма остается в банке. Мне кажется, что если и делать частные вложения, то вне зависимости от обстоятельств они должны оставаться в моей семье.

Предложенный вариант меня не устроил, поэтому я начала искать альтернативу, и ей стало страхование жизни. В этом случае вы сами назначаете день Х – я его назначила в районе пенсионного возраста – и определяете сумму страховки. На протяжении этого времени c подходящей для вас периодичностью (раз в месяц, квартал, год или единоразово) делаете выплаты в подходящем для вас размере, но не менее 20 евро.

Если же вы умираете до наступления дня Х, ваши наследники получают всю сумму, на которую вы себя застраховали, вне зависимости от того, сколько вы успели внести.

Поскольку я восприняла страхование жизни как альтернативу пенсионному фонду, здесь я решила ориентироваться на схемы, которые предлагались для него. А при заключении договора пенсионного страхования нужно определиться, когда наступает лично ваш пенсионный возраст: он может быть и в 70, и в 80 лет, но не ниже официального.

Потом нужно предположить, сколько денег вы хотите получать в месяц (для себя я установила минимальную сумму в 300 евро). И главное – в течение какого периода. И вот это уже вопрос, который ставит в тупик: я желаю себе до ста лет дожить «в здравом уме и добром здравии», но предположить даже приблизительно, сколько это будет на самом деле, я, конечно, не могу. Хотелось бы такими вопросами не задаваться.

Определиться с суммой вложений тоже непросто. Сейчас я уверена в своих доходах на ближайшие 3-5 лет, а потом я не знаю, что будет. Но деньги не сгорают, их можно перестать вкладывать, их можно забрать. Желательно только не делать никаких изменений ближайшие три года: в плюс вложения выходят только после этого периода.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ ОБЫЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

Страхование жизни действительно очень похоже на долгосрочный безотзывный вклад. Основное отличие – это исход при страховом случае. К тому же процент достаточно выгодный: он чуть выше, чем на долгосрочных вкладах.

Кроме того, сейчас государство стимулирует частное страхование пенсии и жизни, и есть определенная сумма доходов, которая при наличии договоров страхования не облагается подоходным налогом. В моей ситуации – доходы из-за рубежа – я получаю «скидку» на подоходный налог. Размер такого налогового вычета определяется ежегодно – в прошлом году максимальный был около 120 евро.

А КАК ЖЕ ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ?

Больничный относится к категории моих рисков, поскольку он будет неоплачиваемым. Но у меня пока нормальный доход, я могу сделать себе и медицинскую страховку. Я за всю жизнь на больничном была раза два.

Кстати, и в этом отношении литовская система отличается. Там и работник, и работодатель больше застрахованы от материальных потерь, если работник надолго заболеет. Выплаты идут из социального фонда, и они только немногим ниже, чем твоя обычная зарплата. Так что выбор «выйти на больничный или лучше поболеть на рабочем месте» там не стоит.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

У всех разные схемы выживания и планирования будущего: кто-то вкладывает в недвижимость (что сейчас уже не так рентабельно, как раньше), кто-то просто делает вклады в банке, кто-то растит детей и делает ставку на их образование.

Проблема с пенсионными сбережениями в том, что у нас субсидиарная система: на мою пенсию работать будут молодые люди будущего. А мы знаем, что сейчас демографический кризис, работающих людей будет становиться все меньше. И не факт, что через 20 лет у нас будет социальное государство – возможно, у нас будет жестокий капитализм, и тогда нам скажут: извините, нет денег, крутитесь как хотите.

В целом пока система очень непрозрачная. Люди работают не 10 и не 20 лет, значительные отчисления делают работодатели, а пенсии получаются мизерные и не пропорциональные вкладу каждого. В нынешней ситуации для меня взаимодействие с ФСЗН экономически не очень выгодно.

Пока государство гарантирует стопроцентное страхование счетов и вкладов, я могу быть уверена, что моя альтернативная пенсия не сгорит, даже если банк закроется. Поэтому я считаю, что делаю больше шагов, чем большинство, чтобы иметь обеспеченную старость – не в смысле богатую, а в смысле гарантированно не нищенскую.

Сейчас мне видится, что я буду активной пенсионеркой – было бы здоровье. Опыт моей семьи подсказывает, что я, возможно, и в 70 лет буду работать. Как альтернативу рассматриваю другие способы занятости – быть репетитором английского, бэбиситтером, такси водить (если разрешат), да даже лук выращивать и продавать или скворечники на заказ делать.

Мне кажется, нам нужно учиться крутиться и быть более ответственными за экономическое состояние. Это связано с предпринимательской жилкой, которая у многих все еще ошибочно ассоциируется с «обворовыванием государства». Именно благодаря предпринимательству может быть и дополнительный доход, и бОльшие сбережения «на старость».

Наверное, о пенсии стоит думать сразу после университета. Но об «упущенном» времени я не жалею: деньги осознанно и с удовольствием тратила на образование и путешествия. Думаю, еще есть время все наверстать. Я даже не хочу представлять себе жизнь с минимальной пенсией. Только на кота я трачу 40 евро в месяц, а, скорее всего, любовь к животным у меня не пропадет, так что на мою социальную пенсию сможет выжить только кот.