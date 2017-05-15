Артем Лукьяненко из NaviBand: Предложение Ксюше сделал три года назад 1 15.05.2017, 18:57

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О том, что Артем и Ксюша женаты, вся страна узнала в прямом эфире 13 мая.

В интервью kp.by солист звездного дуэта рассказал о свадьбе, поцелуе на сцене и о том, что думает о победителе «Евровидения».

О том, что Артем и Ксюша женаты, вся страна узнала в прямом эфире 13 мая. Влюбленные так долго скрывали свои отношения от публики, потому что три года назад, гуляя по морскому побережью, они мечтали представлять страну на престижном музыкальном конкурсе и рассказать о своей любви со сцены.

Признаться честно, мы давно знали, что Артем и Ксюша - пара, и не могли понять, почему они так активно сопротивляются тому, чтобы мы об этом написали. Теперь интрига раскрыта.

- 14 февраля 2013 года, день нашего знакомства, повернул нашу жизнь! - рассказывала Ксюша еще в начале января о своих отношениях с Артемом. Тогда Артем добавил: «Считаю, что это феномен: в жизни такое редко встречается, как произошло у нас с Ксюшей. Мы желаем каждому найти единомышленника, который будет во всем помогать, верить в твои силы и всегда поддерживать!»

- Мы знаем, что поначалу вы просто записывали песню, а когда влюбились?

- Да, поначалу это была просто работа: мы записывали песню, и ничего не было. А потом как-то все случилось, - рассказывает Артем, уже вернувшись в Минск после финала. - Мы очень быстро решили, что мы две половинки одного целого и спустя четыре года в этом не сомневаемся!

- Как ты сделал предложение руки и сердца?

- Это был день рождения Ксюши, 21 декабря, и это было весело. Я подговорил друзей, и мы разыграли Ксюшу. Мы должны были ехать на вечеринку вместе - но, по моему плану, что-то прошло не так, и Ксюша поехала в другой машине. Когда она приехала в условленное место, ей завязали глаза и подвели ко мне - тогда я сделал предложение. Поженились мы 5 сентября 2014 в Минске. Свадьба была камерная: 30 - 40 самых близких людей рядом. Мы пели наши песни друг другу и для всех. Было все красиво и классно.

- Кто у вас главный в семье?

- У нас нет главных. Мы все решаем вдвоем, как в работе, так и дома. За четыре года мы научились разделять работу и отношения. Если у нас есть спорные моменты в творчестве, мы оставляет все разногласия за дверью студии.

- Вы оба - творческие люди. Наверное, часто возникают споры?

- Нечасто, мы живем в гармонии. Судя по нашему опыту, союз двух творческих людей - это и есть самое лучшее.

- Поцелуй на сцене запланировали еще в Беларуси перед поездкой на «Евровидение»?

- Это было спонтанно! Евгений Перлин сказал, что это сюрприз, хотя сам не знал об этом. Мы решили сделать это перед выходом на сцену. Три года назад отдыхали на море и думали: когда же расскажем про наши отношения? Тогда пошутили: давай расскажем, когда будем в финале «Евровидения». Поэтому за две минуты до выступления подумали: мы в финале - пора рассказать о нас.

- Вашему примеру последовали участники из Румынии. Правда, у них смешно получилось…

- Мы с ними хорошо подружились и встретили их в аэропорту в Киеве перед вылетом в Минск. Ребята говорят: «Это ужасно, эти мемы ходят по всему интернету. Не важно, какое место мы заняли, мемы все перекрывают.

- Как вас встретили на родине?

- Ощущаем и ощущали невероятную поддержку от всех. Нет никакого негатива, надеемся, что никто не обижается на нас, что мы не выиграли «Евровидение». Мы рады, что нас услышали и что люди поняли, в чем была наша основная задача - рассказать о белорусской культуре и языке. Мы правда старались расположить к себе, в том числе и журналистов: к нам стояли длинные очереди на пресс-конференцию, интервью. И это очень круто! Люди говорили: «Спасибо, благодаря вашей группе мы узнали, что в Беларуси есть свой язык, своя культура. Нам очень хочется приехать и посмотреть на вашу страну». Кстати, через неделю к нам приезжает друг из Израиля, с которым мы познакомились в промотуре. Он очень воодушевлен нами и хочет познакомиться с Минском.

- А сами вы не расстроились, что заняли 17-е место?

- Понятно, что мы рассчитывали на лучший результат. Мы старались сделать все, что в наших силах. Все было хорошо. Ну, значит, так надо.

- В этом году белорусы как никогда болели за Беларусь на «Евровидении»». Вы прочувствовали, что вся страна за вас?

- Да, даже неловко было, что такая большая поддержка. Люди так объединились! Я чувствовал, что здесь, в стране, что-то происходит - есть энергия, которая всех объединяет. Это так круто, и хочется, чтобы мы также объединялись и поддерживали друг друга всегда.

- Что вы думаете о победителе «Евровидения» Сальвадоре Собрале?

- Когда был первый прогон, мы поняли, что это первое место! Сальвадор - человек музыки, поэтому его победа вполне понятна. Мы познакомились и с Сальвадором, и с его сестрой, и со всей делегацией. Глава делегации сказал нам, что они отметили нашу песню, им понравилась наша аутентичность. Во время конкурса было голосование участников за лучшего композитора конкурса - и сестра Сальвадора рассказала, что голосовала за нас. Это было так приятно!