«Директор запрыгнул на капот, а милиция меня объехала и - гудбай!» 5 15.05.2017, 19:15

Как визит в автосервис в Сенице завершился скандалом.

«99% довольных клиентов!» — сообщает сайт одной из минских СТО. Однако, автолюбитель из числа того 1% недовольных обратился в редакцию nn.by, чтобы рассказать захватывающую историю своих взаимоотношений с сотрудниками СТО.

12 апреля у минчанина Сергея не завелся его «Субару Форестер».

«В сети я нашел ремонтников. Позвонил, договорился, их эвакуатор привез меня на сервис в Сеницу. Оставил авто (как оказалось, сломался трос автоматической коробки передач). Мне еще нужно было покрасить задний бампер и задние двери, и мастер Андрей Борисович уговорил «облить» авто целиком снаружи, — рассказал Сергей. — 28 апреля я приехал на сервис, частично оплатил материалы, договорились, что верх мне покрасят в серебро (как был), а низ — в темно-серый фирменный цвет.

Кажется, все ясно и понятно. Но 6 мая, когда я приехал забирать авто, сразу бросилось, что внизу весь пластик окрашен в светло-голубой цвет. Кроме того, поломанных пластиковых деталей и «косяков» масса».

Сергей утверждает, что директор сервиса все недочеты записал, по просьбе директора в счете клиента сделал пометку, что остаток не оплачен до ликвидации согласно акту.

В соответствии с тем же актом Сергей продолжал ездить на машине. 22 мая он должен был привезти ее на сервис для исправления недостатков, а через три дня, 25 мая, — забрать.

«Но пару дней тому назад стал мне мастер названивать, мол, надо оплатить слесарные работы. Я 12 мая приехал, оплатил, но после оплаты меня просто напросто не выпустили с СТО. Директор начал требовать, чтобы я внес предоплату и за малярные работы. Я отказался, — говорит Сергей. — Тогда на СТО закрыли ворота и сказали, что оставляют авто у себя».

Было около половины седьмого вечера. Сергей вызвал милицию. Но, по его словам, даже после приезда милиционеров, директор все равно отказывался выпускать машину с сервиса.

«В итоге, после примерно трех часов переговоров сотрудников с директором, перед моей машиной встал директор и не пустил меня. Потом он еще запрыгнул на капот и спрыгнул с него (когда еще сотрудники были на территории), а милиция меня объехала и — гудбай! — возмущается Сергей. — Я опять вызвал милицию. В местном РУВД по телефону мне сказали, чтобы я оставлял авто и решал все через суд. Я попытался выехать еще раз, но директор бил мне в боковое стекло, светил мне фонариком. В результате меня подцепили сзади за трос и удерживали, пока все машины с сервиса не выехали. Остался один сторож и я в машине перед закрытыми воротами».

Сергей вновь вызвал милицию. Около 12 часов ночи во второй раз приехали сотрудники РУВД. «Я снова написал заявление о том, что меня фактически силой удерживали и не давали выехать. Сотрудники пожаловались, как мало у них прав, что им меня жаль. А я в 1:40 побрел домой без машины, которая принадлежит мне на правах собственности», — говорит Сергей.

В сервисе, в свою очередь, обвиняют клиента в шантаже.

Мастер Андрей Борисович, который занимался машиной Сергея, говорит, что тот отказывался платить, так как требовал скидку.

Получить комментарий директора СТО пока не удалось.

Кто был прав в конфликте, будет проверять милиция.