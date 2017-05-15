Бывшего начальника могилевского «Жилкомхоза» подозревают в коррупции 2 15.05.2017, 19:22

Экс-руководитель находится под домашним арестом.

Уголовное дело за превышение служебных полномочий возбудили в отношении бывшего директора могилевского УКП «Жилкомхоз». Мужчина полностью признал вину, раскаялся в совершенном преступлении и предпринимает меры по возмещению причиненного ущерба.

— Экс-руководитель находится под домашним арестом, — пояснил tut.by начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Информацию о размере причиненного ущерба, а также о незаконных действиях бывшего директора следствие пока не разглашает.