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Беларусь сохранила прописку в элите мирового хоккея

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  • 15.05.2017, 19:30

Дивизионом ниже опускаются сборные Словении и Италии.

В группе «А» на чемпионате мира по хоккею сборная Дании обыграла команду Италии со счетом 2:0, передает «Прессбол».

Таким образом, итальянская команда заняла последнее место в октете, а это значит, что на него уже не опустятся защищенные от вылета датчане, которые спровоцировали бы борьбу за выживание между седьмыми командами в группах. Стало быть, сборная Беларуси (7-я команда в группе «В») вне зависимости от итогов заключительного матча против норвежцев обеспечила на будущий год сохранение прописки в элите мирового хоккея.

Дивизионом ниже опускаются сборные Словении и Италии.

Группа «А» (Кельн): США — 15 очков (6 игр), Россия — 14 (5), Швеция — 13 (6), Латвия — 9 (5), Германия — 9 (6), Дания — 7 (7), Словакия — 4 (6), Италия — 1 (7).


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