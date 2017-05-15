Ле Пен вернула пост главы «Национального фронта» после выборов 15.05.2017, 19:51

Марин Ле Пен

Бывший кандидат в президенты Франции снова возглавила праворадикальную партию.

Лидером праворадикальной французской партии «Национальный фронт» снова стала Марин Ле Пен. Она вернулась к работе во главе партии в понедельник, 15 мая, передает «Немецкая волна». Ле Пен ушла с поста руководителя «Национального фронта» в конце апреля незадолго до второго тура президентских выборов, в котором ее главным соперником был лидер независимого движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон. Ле Пен тогда объяснила, что хочет сосредоточиться на президентской гонке, а временно исполняющим обязанности главы партии был назначен Стив Бриуа.

На прошедших президентских выборах Ле Пен проиграла Макрону, получив 34 процента голосов избирателей. При этом Франции предстоят парламентские выборы, которые пройдут в два этапа 11 и 18 июня.

В ходе президентской кампании Ле Пен агитировала за ограничение притока мигрантов, выход Франции из Шенгенской зоны и Евросоюза, возвращение франка и протекционизм в экономике под лозунгом «Франция прежде всего». Во внешней политике она выступала за сближения с Россией, поддерживала аннексию Крыма и предлагала объединить усилия с Москвой в борьбе против террористической группировки «Исламское государство». Одновременно она агитировала за выход Франции из НАТО.