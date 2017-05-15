Что фотографировали немцы в Минске 100 лет назад
- 15.05.2017, 20:15
В 1918 году немецкие фотографы снимали наш город и быт местных жителей.
В 1918 году Минск оккупировали немецкие войска. Через четверть века, когда в столицу уже Советской Беларуси войдут нацисты, минчане, пережившие Первую мировую, будут спокойны. В том числе из-за исторической памяти: «Немцы ничего страшного делать не будут – воспитанный же народ. Помните 1918-й?»
Действительно, после подписания Брест-Литовского мира большевики передали наш город немцам – те хозяйничали тут около года: ни о каких массовых убийствах и речи не шло. За несколько лет приученные документировать чуть ли не каждый шаг германского солдата, фотографы снимали наш город и быт местных жителей. Как написано под одним из фото, «жизнь и городскую суету Минска после оккупации».
Эти журнальные страницы citydog.by нашел на одном из интернет-аукционов – тут подборка известных и малоизученных снимков Минска 1918 года. К сожалению, пока не удалось узнать, что это за печатное издание.