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Что фотографировали немцы в Минске 100 лет назад

  • 15.05.2017, 20:15

В 1918 году немецкие фотографы снимали наш город и быт местных жителей.

В 1918 году Минск оккупировали немецкие войска. Через четверть века, когда в столицу уже Советской Беларуси войдут нацисты, минчане, пережившие Первую мировую, будут спокойны. В том числе из-за исторической памяти: «Немцы ничего страшного делать не будут – воспитанный же народ. Помните 1918-й?»

Действительно, после подписания Брест-Литовского мира большевики передали наш город немцам – те хозяйничали тут около года: ни о каких массовых убийствах и речи не шло. За несколько лет приученные документировать чуть ли не каждый шаг германского солдата, фотографы снимали наш город и быт местных жителей. Как написано под одним из фото, «жизнь и городскую суету Минска после оккупации».

Эти журнальные страницы citydog.by нашел на одном из интернет-аукционов – тут подборка известных и малоизученных снимков Минска 1918 года. К сожалению, пока не удалось узнать, что это за печатное издание.

На снимке сверху: «Генерал-фельдмаршал Айхгорн (слева) и генерал Бредоу (в центре) с офицерами во время экскурсии по захваченному городу».
В одном из самых больших хранилищ резиновых шин – немцы нашли тут около 1 млн единиц.
«Польский костел с правительственным зданием на площади Свободы».
«Русские сестры по дороге в госпиталь».
Минская конка.
Обратите внимание на снимок с солдатами и подпись под ним: «Немецкие и русские солдаты на лавке в городском парке».
«Вид на город».
«Перед польским костелом и бывшим российским банком».
Так выглядела во времена оккупации «Захарьевская штрассе».

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