Польша отказала в экстрадиции бывшего белорусского милиционера 15.05.2017, 20:25

Фото: «Белсат»

В 2012 году милиционер проинформировал начальство о фальсификации во время выборов, после чего оказался под прицелом КГБ.

Дмитрий Ковш работал специалистом по борьбе с экономической преступностью в Гродно. Он утверждал, что находился под прицелом КГБ и был вынужден тайно бежать в Польшу. Однако белорусские спецслужбы не забыли о нем и требуют выдать беглеца, передает «Белсат».

Впервые Ковш «нарвался» на спецслужбы, когда в 2012 году проинформировал начальство о случаях фальсификации во время выборов в комиссии, которую охранял. После он обнаружил контрабанду компьютеров – однако оказалось, что контрабандист сотрудничал с КГБ. Его попросили молчать. Он отказался. В августе 2013 года «случайно» под его домом нашли сумку с несколькими сотнями долларов.

Жена бывшего милиционера Светлана говорит, что КГБ заставил силой дать показания информатора Ковша, который обвинил его в получении взятки в обмен на приостановку одного из дел.

КГБ не забывает

Милиционер, зная, что может попасть в тюрьму, бежал в Санкт-Петербург, а затем оттуда незаконно пересек границу и приехал в Польшу. Там он сразу обратился за политическим убежищем и получил дополнительную охрану, то есть статус, который защищает его «по сфабрикованному уголовному делу или обвинению в неконституционных действиях, шпионаже и предательстве».

Прошло несколько лет, и, казалось, что дело затихло. Ковш открыл бизнес, перевез жену и двух маленьких детей. Однако 7 марта польские власти получили документы из Управления Белорусской Генеральной прокуратуры, согласно которым в соответствии с соглашением о правовой помощи 1994 года, потребовали арестовать бывшего милиционера и выдать Беларуси. Ковша арестовали в Варшаве и поместили в одну из городских тюрем, в которой он до сих пор находится.

Быстрая дорога к экстрадиции

Привлекает внимание работа польских правоохранительных органов и судов, которые так оперативно отреагировали на просьбу белорусской стороны.

9 марта Ковш предстал перед окружным судом в варшавском районе Прага, где меру пресечения заменили на арест до 4-го июля. В то же время белорусская прокуратура отправила документы, необходимые для выдачи. Обжалование решения об аресте произошло 3 апреля в Варшавском апелляционном суде.

Через день прошло слушание в окружном суде района Прага, который удовлетворил просьбу о выдаче.

У судей было меньше, чем 24 часа, чтобы ознакомиться с документами Апелляционного суда. Суд принял решение очень быстро, хотя и не имел заключения из Управления по делам иностранцев, которое настоятельно советовало не передавать задержанного Беларуси.

Также суд не принял во внимание статью 604 пункт 7 Уголовно-процессуального кодекса Польши о том, что нельзя выдавать человека, если есть «обоснованные опасения, что государство, которое сделало запрос об экстрадиции, может нарушить свободы и права лица, которое выдают».

Месть КГБ

Управление по делам иностранцев считает, что дело, возбужденное против Дмитрия Ковша в Гродно может быть элементом мести КГБ за раскрытие преступных интересов спецслужб. Родственники арестованного также боятся, что дело о взятке – это только повод, чтобы забрать его в Беларусь, хотя и так за это ему грозит до 17 лет тюрьмы.

В Беларуси его могут обвинить, например, в шпионаже или измене за то, что как офицер, носитель государственной тайны, бежал в Польшу.

Родственники Дмитрия также отмечают, что польские и белорусские власти очень быстро обмениваются информацией. Гродненские милиционеры почти сразу знали о его задержании в Польше.

На пересмотр

В результате Варшавский апелляционный суд все же принял во внимание обстоятельства дела и вернул его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Этого добивалась не только защита – адвокат Александра Пшехерска, но даже представитель прокуратуры, который высказал предположение, что суд не достаточно изучил доказательства. Прокурор, однако, сохранил меру содержания под стражей.

Судья Эва Этхон направила дело обратно в районный суд и постановила освободить задержанного при условии, что он заплатит залог в размере 30 тысяч злотых. Дмитрию Ковшу запретили выезд из страны, и раз в неделю он должен приходить в полицейский участок. По словам адвоката, следующее слушание в окружном суде должно состояться в течение 30 дней.

Экстрадиция с нарушением международного и польского законодательства

Александра Пульхны из организации «Stowarzyszenie Interwencji Prawnej», которая помогает беженцам, подчеркивает, что экстрадиция Дмитрия Ковша нарушает не только Уголовно-процессуальный кодекс, но и статью 3 Европейской конвенции о защите прав человека, которая запрещает пытки и бесчеловечное обращение, которому могут подвергнуть Дмитрия после экстрадиции в Беларусь.

Активистка подчеркивает, что руководитель Управления иностранцев предвидел, что против Ковша выдадут запрос о выдаче на основании сфабрикованного дела. Она также отметила, что власти в недемократических странах любят использовать списки Интерпола для преследования неудобных для них людей.

Роковое соглашение

Польско-белорусское соглашение о правовой помощи стало причиной скандала в 2011 году, когда Генеральная прокуратура Польши на его основании отправила белорусским властям выписки из счетов, принадлежащих правозащитнику Алесю Беляцкому. В ситуации, когда его организация «Весна», которая защищает права человека, находилась вне закона, это был единственный способ, благодаря которому он мог получить иностранные гранты. Тогда активиста приговорили к 4,5 годам лишения свободы за сокрытие доходов и освободили после трех лет тюрьмы. Соглашение подписали в 1994 году, когда Беларусь еще не была печально известна как авторитарное государство, где часто нарушают права человека.