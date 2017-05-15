Модель из Несвижа завоевала титул «Мисс 7 континентов»2
- 15.05.2017, 20:33
Финал международного конкурса прошел в турецком городе Бодрум.
«Я победила! Слезы льются градом! Спасибо всем за поддержку! Очень рада, что смогла достойно представить свою страну на конкурсе», – написала в своем Instagram Вероника Коробко.
«Miss 7 Continents» – крупнейшее в Европе модельное агентство, оно ежегодно проводит одноименный конкурс красоты. В этом году его финал был совмещен с конкурсом «Мисс фотомодель мира-2017», пишет mlyn.by.
Беларусь в состязании представляла 23-летняя модель Вероника Коробко, уроженка Несвижа. В прошлом году она стала финалисткой конкурса «Мисс Беларусь» (вошла в топ-10) и лицом футбольного клуба «Городея».
Как призналась девушка, во время конкурса в турецком Бодруме фурор произвело ее дефиле в национальном костюме от белорусского дизайнера Натальи Ляховец: «В восторге были все конкурсантки и организаторы».
В качестве бонусов у победительницы «Мисс 7 континентов» – рекламные контракты с модельными агентствами мира, а также возможность принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Малайзии в ноябре.