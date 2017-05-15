Главы МИД стран ЕС поддержали продление санкций против РФ 15.05.2017, 20:39

Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

В Брюсселе прошла встреча глав МИД стран ЕС в формате «друзей Украины».

Все министры иностранных дел стран-членов Евросоюза поддержали необходимость усиления давления на Россию в ответ на агрессию против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам встречи с главами МИД стран ЕС в формате «друзей Украины» в понедельник в Брюсселе, сообщает «Укринформ».

«Все министры, которые присутствовали на встрече, четко поддержали необходимость последовательного давления на Россию и, конечно, продолжения санкций», - сказал Климкин.

Он также отметил, что проведенная встреча с коллегами из ЕС была очень содержательной и подтвердила безоговорочную поддержку Украины в европейском сообществе.

«Мы также говорили о том, каким образом должны отреагировать на действия России в оккупированном Донбассе, на ухудшение ситуации с безопасностью, на гибель граждан», - добавил министр.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит действия, которые их вызвали.