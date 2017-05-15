«Зеленстрой» под видом сквера развернул стройплощадку 6 15.05.2017, 20:55

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На улице Шугаева «Зеленстрой» разбил сквер, а через три недели там появилась стройплощадка.

Жильцы дома № 21/1 на улице Шугаева на прошлой неделе наблюдали из окон странное: деревца будущего сквера, который «Зеленстрой» разбил буквально три недели назад, выкапывают. На этом пятачке разворачивается строительная площадка, пишет tut.by.

Жильцы зафиксировали, как сначала «Зеленстрой» сажал и закреплял колышками молодые деревья.

— Деревья посадили, колышками аккуратно закрепили по всем правилам. Трудились три дня минимум. А 4 мая строители неопределенной организации обнесли зеленую зону забором, на следующий день спилили многолетние деревья, молодые выкопали. И начали строить непродовольственный магазин, как гласит информационный щит. Его повесили спустя неделю, когда народ стал роптать. Никто из жильцов и слыхом не слыхивал о таком «счастье», — рассказывает жительница дома Тамара. — Мы удивляемся, куда деваются деньги. Так вот же они: закопали, выкопали.

…а потом — как их выкапывает.

Оказалось, что мастер «Зеленстроя» не согласовал участок и высадил деревья не там, где надо было. Поэтому их пришлось пересадить.

— К сожалению, ситуация такая действительно была. Произошло это из-за того, что наш мастер не согласовал высадку деревьев с архитекторами района. Поэтому и получилось, что деревья высадили не на том участке. За это специалист уже понес ответственность, — рассказала замдиректора УП «Зеленстрой Первомайского района» Елена Басан. — Деревья пересадили на другой участок, недалеко от этого.

На паспорте объекта указано, что заказчик строительства магазина ООО «Стандарт Недвижимости». Участок компания купила на аукционе еще несколько лет назад.

— Вся необходимая разрешительная документация на строительство объекта у заказчика имеется. Ситуация с деревьями действительно была, но это «Зеленстрой» ошибся с местом посадки деревьев. Потом ошибку признал и пересадил их, — рассказал Дмитрий Юхневич, представитель компании ООО «Стандарт Недвижимости».

Какой именно магазин здесь будет открыт, представитель заказчика не говорит. Но поскольку компания имеет отношение к ООО «Парфюм Трейд», которая владеет магазинами бытовых товаров «Мила», скорее всего, на Шугаева построят именно ее.

— Это будет торговый объект. Там точно будет аптека. Какие магазины будут, точно пока не решено, покажет экономическая ситуация. Откроем то, что будет необходимо жителям близлежащих домов, — объяснил Дмитрий Юхневич.