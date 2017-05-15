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США: Власти Сирии построили рядом с тюрьмой крематорий

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  • 15.05.2017, 21:21
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У США есть доказательства того, что режим сирийского диктатора построил крематорий неподалеку от тюрьмы Сайеднайя.

Об этом заявил в понедельник представитель Госдепартамента, передает «Голос Америки».

У США есть доказательства того, что режим сирийского диктатора Башара Асада построил крематорий неподалеку от тюрьмы Сайеднайя, сообщил в понедельник представитель Госдепартамента.

Как заявил заместитель госсекретаря по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс, крематорий может использоваться для сжигания тел рядом с тюрьмой, куда за время гражданской войны были помещены десятки тысяч человек.

По словам Джонса, у США «есть основания для скептицизма» относительно соглашения о создании «зон деэскалации», которое было заключено по инициативе России во время мирных переговоров в столице Казахстана Астане на прошлой неделе.


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