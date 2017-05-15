Как переводчик из Душанбе печет хлеб по старым рецептам под Ивьем 4 15.05.2017, 21:30

В Беларусь мужчина перебрался чуть более пяти лет назад.

Небольшой агрогородок Дайлиды находится в нескольких километрах от Ивья. Здесь всего один магазин, зато есть библиотека, клуб, где проходят дискотеки, а еще до недавнего времени пустовало здание закрытого детского сада — детей из агрогородка теперь возят в Ивье. Именно в этом здании и открыл необычную пекарню выходец из Душанбе Сирожиддин Юсупов, который здесь стал белорусским предпринимателем, пишет tut.by.

В Беларусь мужчина перебрался чуть более пяти лет назад. Сначала приехал в гости к дяде, а потом решил, что переедет сюда насовсем. Со временем перевез семью и обосновался — сначала в Ивье, а затем купил хутор, где и поселилось его большое семейство. У Сирожиддина шестеро детей.

— Я некоторое время работал в Москве. Думал туда перебираться, но там человеку с восточной внешностью жить достаточно сложно, а здесь люди доброжелательные и открытые. Это первое, что меня приятно удивило в Беларуси.

Закончив факультет иностранных языков, мужчина работал в столице России, а потом, перебравшись в Беларусь, устроился в Национальный аэропорт «Минск» переводчиком на арабских авиалиниях. Говорит, работа нравилась, но хотелось больше проводить времени с семьей.

— Ездить в Минск из Ивья, где уже к тому времени жила семья, на работу было не очень легко. Стал думать, что делать и как изменить жизнь. А еще хотелось добавить колорит родины в белорусскую действительность. Как и любой другой человек, я скучаю по своим родным местам. Там остались родственники, мама. В местной традиции у нас — выпекать в специальной печке, тандыре, хлеб, круглые лепешки. Тандыры разных размеров стоят практически в каждом доме. В этих печах готовят не только хлеб. Можно и мясо запечь, попробовав которое, вы скажете, что никогда в жизни не ели ничего подобного, — говорит Сирожиддин Юсупов.

О тандыре Сирожиддин может рассказывать долго. Что печь, в которой пекут лепешки, изготовлена из шамотной глины, которую обжигали 10 суток при температуре 2000 градусов, что привезли ее из Москвы — получилось дороже, но зато со всеми документами. Чтобы открыть свое небольшое производство, Сирожиддину понадобилось 10 месяцев. Это время ушло на подготовку помещения, а также на различные согласования. И наконец полгода назад мини-пекарня выдала первую продукцию. Правда, свой фирменный хлеб получился не сразу. Пробовали разную муку, пока не нашли подходящую, из твердых сортов пшеницы. Рецепт — традиционный для Таджикистана.

— От наших лепешек не потолстеешь, ведь в них только натуральные ингредиенты: мука, соль, дрожжи и вода, — говорит предприниматель и отламывает от круглой лепешки кусок. — Все дело, конечно, в муке. Мы закупаем ее в Казахстане и Астрахани. Именно из-за нее и получается тот самый вкус, напоминающий мне о родине. Сырье, конечно, получается дороже, но качество для нас — важнее.

Процесс приготовления лепешек достаточно трудоемкий — тесто замешивают вручную в специальной емкости. Здесь нужна хорошая физическая подготовка, поэтому на маленьком предприятии трудятся двое мужчин, а за соблюдением рецептуры следит технолог-девушка. Потом лепешки вручную формуются, на них наносится рисунок специальными штампами из гранатового дерева, и только потом хлеб отправляется в печь.

Пекарня в Дайлидах уникальная, потому что в тандырах хлеб пекут в Беларуси только в двух местах — в Минске и здесь. В нюансах производства Сирожиддин разбирался самостоятельно, потому что специальной кулинарной подготовки у него нет.

В Таджикистане хлеб в домашних хозяйствах традиционно пекут женщины, а вот промышленными масштабами занимаются мужчины. На помощь Сирожиддину пришел пекарь Отабек, который приехал в Дайлиды из Узбекистана. Со временем предприниматель хочет развить свое дело. Уже закуплен второй, больший по размерам, тандыр. Сейчас лепешки из мини-пекарни продают в Ивье и Лиде, потом планируют выйти и на столицу.

— У нас заказали в Минск 30 пробных лепешек, — рассказывает предприниматель. Правда, отмечает, что о прибыли пока говорить не приходится — все съедают налоги, зарплата сотрудников и аренда. Но в планах все-таки расширить производство — начать делать, например, лепешки с сыром и другими наполнителями. И выпекать все в том же тандыре.

Производство в Дайлидах уникально еще и тем, что хлеб, изготавливаемый здесь, прошел четырехкратную аттестацию в Минздраве и соответствует Европейской стандартизации ХАССП.

— Наш хлеб может храниться не 48 часов, а 72. Хотя и за неделю с лепешками ничего не произойдет. Правда, по словам наших покупателей, хлеб не залеживается.

Сирожиддин устраивает в Дайлидах чаепития в местном клубе, куда зовет всех желающих, и бесплатно угощает сельчан своими лепешками. Говорит, на встречи приходят целыми семьями.