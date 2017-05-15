Историк: Название «Минск-Мир» для станции метро - полный трэш 6 15.05.2017, 21:37

Сергей Хоревский

Фото: 222.by

Знаток истории Минска Сергей Хоревский прокомментировал предложенные властями названя для станций метро на четвертой линии.

Озвучены предполагаемые названия станций минского метро на четвертой линии. Nn.by поговорил об этом с культурологом, знатоком истории Минска Сергеем Хоревским.

«Общие впечатления гораздо лучшие, чем предыдущие попытки, выглядит все очень неплохо. Этакие шаги по декоммунизации и укреплению собственной идентичности. Такие вот «человеческие» названия будут говорить людям о чем-то большем, чем «Пролетарская» или «Молодежная».

Полностью согласен с названием станция метро «Политехническая». Она апеллирует к более чем 80-летней истории. На этом месте Политехнический университет возник еще в конце 1930-х. То есть через 12 лет этому названию и университету будет уже 100 лет. Иногда об этом мы просто забываем, что Минск 50-х — это же середина прошлого (!) века. Вполне оправданное для сотен и тысяч людей, которые причастны к этому университету, название.

«Киевский сквер», почему не назвать просто «Киевская»? Там рядом бульвар Шевченко, кинотеатр «Киев». В оформлении станции можно использовать украинские элементы, или даже пригласить из Киева дизайнеров поучаствовать в разработке интерьера. Учитывая наши глубинные связи с Киевом, то следует иметь в Минске не только «Киевскую станцию», но и улицу, и проспект.

«Ольшевская». Вопрос будет всегда, кто такой этот Ольшевский? Я всегда был против такого патернализма, называния каких-то объектов в честь конкретных людей. Ольшевский был коммунистическим деятелем, здесь его расстреляли… Я не имею ничего против Ольшевского, в отличии от Берута, улица которого рядом с Ольшевского. Но такое название привязано к конкретной фамилии, вызывает определенные накладки.

Отличное название «Тивали». Так называется летняя резиденция пап римских. В Минске, после Копенгагена, назвали так первый парк развлечений. Было такое поместье Тивали, его арендовал под развлечения гражданин Пруссии. Это классное название, про которое можно много поговорить.

«Тучинка» — отличное название, старая, восстанавливается память об урочище, которое там было издревле. Хорошее название «Берестейская».

Мне не нравится название «Локомотивная». Прогресс на месте не стоит. Сегодня локомотив — а завтра будет что-то другое. И таких анахронических названий у нас хватает. Почему не «Железнодорожная»?

«Минск-Мир» — это полный трэш. Так называется планируемый «Итерой» микрорайон на месте аэропорта «Минск-1». Будет такое помпезное название. Хотя, по-моему, нужно как-то подчеркнуть и сохранить, что здесь был первый аэропорт столицы. Может быть, «Аэродромная», тем более и улица такая есть.

Во всем остальном, что «Козырево», что «Веснянка», что «Старовиленская» — абсолютно все правильно. Хотя, когда говорим о «Старовиленской», то почему не называть просто «Виленская». Тем более, что «Старовиленская» и «Нововиленская» улицы рядом».