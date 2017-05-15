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Австрийская правящая коалиция поддержала идею досрочных выборов

  • 15.05.2017, 21:45

Австрийская народная партия и Социал-демократическая партия согласны на проведение досрочных парламентских выборов в октябре текущего года.

В Австрии правящая коалиция, состоящая из Австрийской народной партии (АНП) и Социал-демократической партии Австрии (СДПА), согласилась с предложением оппозиции провести досрочные парламентские выборы в октябре текущего года.

Практически одновременно об этом написали в понедельник, 15 мая, в своих аккаунтах в Twitter министр иностранных дел Себастьян Курц, ставший накануне новым председателем консервативной АНП, а также лидер парламентской фракции СДПА Андреас Шайдер, передает «Немецкая волна».

Ожидается, что в среду, 17 мая, парламент Австрии утвердит дату досрочных выборов. По обычному графику выборы должны были бы состояться осенью 2018 года.

Нынешняя правящая коалиция из АНП и СДПА была сформирована в конце 2013 года, получив в общей сложности 50,8 процента голосов избирателей. На протяжении последующего времени их совместная работа постоянно сопровождалась внутренними конфликтами и взаимными обвинениями, которые использовала в своих целях оппозиция.

По данным последних соцопросов, большинство австрийцев (35%) проголосовали бы за АНП во главе с Курцем, если бы выборы состоялись сейчас. На втором месте (с 25% голосов) оказалась бы правопопулистская Австрийская партия свободы, а СДПА (с 21% голосов) осталась бы только на третьем месте. Тот же опрос показал, что большинство граждан (37%) хотели бы видеть в качестве правящей коалиции объединение консервативной партии Курца с Австрийской партией свободы.


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