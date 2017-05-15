Жарко поручили «усовершенствовать» декрет «о тунеядцах» 34 15.05.2017, 22:01

Для разработки новой концепции декрета № 3 создали рабочую группу, в которую вошли почти три десятка чиновников.

Проект изменений в декрет планируют представить на рассмотрение диктатору в начале июня.

Для разработки новой концепции декрета № 3 создали специальную межведомственную рабочую группу, в которую включили глав многих ведомств, а также ученых. Руководит группой заместитель премьер-министра Василий Жарко. Проект изменений в декрет планируют представить на рассмотрение Лукашенко в начале июня, сообщили tut.by в Cовмине.

Напомним, Лукашенко после массовых протестов белорусов высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать прежде всего 350 тысяч человек, которые неконкурентны на рынке труда и «не хотят работать». «Что будем с ними делать? Если вы предложите альтернативу, как заставить их работать, я отступлю», — заявил правитель.

Буквально за два дня до этого — 19 апреля — премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы для разработки новой концепции декрета № 3 под председательством Василия Жарко.

В нее попали почти три десятка человек, в том числе многие министры — труда и соцзащиты Ирина Костевич, финансов Владимир Амарин, экономики Владимир Зиновский, образования Игорь Карпенко, здравоохранения Валерий Малашко, по налогам и сборам Сергей Наливайко, связи и информатизации Сергей Попков, транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

В группу также включили зампреда Совета Республики Марианну Щеткину, «депутатов» — Тамару Красовскую и Болеслава Пирштука, заместителя председателя Миноблисполкома Виктора Сиренко, заместителя директора ПВТ по маркетингу и развитию Александра Мартинкевича, директора Института экономики НАН Беларуси Валерия Бельского и других.

— Продолжается работа над выработкой изменений в декрет № 3, в начале июня, как планируется, их направят на рассмотрение главе государства, — сообщили в Совмине. — Заседания рабочей группы проходят по мере необходимости.

Участники группы не афишируют, какие варианты изменений в декрет они рассматривают.

— Ведется работа. Обсуждается практика реализации декрета, учитываются все проблемные моменты, чтобы выработать какие-то новые подходы, внести предложения правителю, — отметила директор центра исследований государственного управления Академии управления при Лукашенко Ирина Сидорчук.

По ее словам, задача группы — «проанализировать плюсы и минусы декрета, для этого учитываются и общественное мнение, и публикации в СМИ, и мнение госслужащих».

— Декрет был и будет, обсуждаются варианты, как его усовершенствовать. В послании правитель сказал о том, как заставить работать тех, кто не хочет работать. Сегодня только об этих людях идет речь. Но еще рано о чем-то говорить, пока все в работе, мы тщательно работаем, — уточнила «депутат» Тамара Красовская.

Директор Института экономики НАН Беларуси Валерий Бельский также не стал конкретизировать, какие варианты изменений группа рассматривает, но сообщил, что в ближайшее время должны стать известны промежуточные результаты.

Напомним, ранее Валерий Бельский рассказывал, что «Институт экономики в соответствии с поручениями президента рассмотрел множество стратегий, которые помогли бы пополнить и использовать фонды общественного потребления: от совершенствования системы налогообложения с увеличением налоговой нагрузки на потребление и дифференциацией налога на доходы (за счет роста вычетов для низкооплачиваемых сотрудников) и так называемого семейного налогообложения — до внедрения дифференцированной оплаты услуг с учетом мирового опыта».