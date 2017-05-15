Белорусы второй месяц подряд закрывают рублевые вклады 2 15.05.2017, 22:17

Белорусы продолжили в апреле забирать из банков рублевые и валютные вклады.

Об этом свидетельствует апрельская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку, передает tut.by.

Срочные рублевые депозиты за апрель выросли на 29,9 миллиона рублей, или на 1% ровно. По последним данным, в банках белорусы хранят 3,17 миллиарда рублей.

С учетом начисленных процентов средняя ставка в прошлом месяце составила 14,2% годовых — было начислено 37,2 миллиона рублей. В итоге отток составил 7,3 миллиона рублей, или 0,2%. Напомним, в марте рублевые депозиты снизились на 18,6 миллиона рублей, или 0,6%.

Отток по валютным депозитам в апреле составил 44 миллиона долларов, или 0,6%, а с учетом средней ставки в 2,7% годовых, отток вкладов в валюте увеличился на 59,5 миллиона долларов, или 0,9%. Однако по сравнению с мартом отток валютных депозитов также снизился: в марте белорусы забрали из банков 86,1 миллиона долларов.

— Динамика немного улучшилась, однако отток вкладов как в рублях, так и в валюте продолжается. По валютным депозитам — уже полтора года, а по рублевым — второй месяц. И этот отток не является случайным: снижение процентных ставок по депозитам дает о себе знать, — объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.