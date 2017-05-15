Андрей Стрижак: Мы сильны, когда мы вместе! 15.05.2017, 22:57

Андрей Стрижак

Самый главный показатель белорусской солидарности - это то, что мы научились помогать друг другу не хуже наших соседей.

На помощь репрессированным и их семьям собрано 55 тысяч долларов, сообщил «Радыё Рацыя» один из координаторов кампании BY_help Андрей Стрижак.

В течение двух месяцев активисты собирали средства для арестованных и репрессированных, а теперь обнародовали итоговый отчет об адресной помощи пострадавшим от репрессий этой весны и их семьям. «Мы сильны, когда мы вместе!», - как говорит Андрей Стрижак, такой слоган сформировался во время сбора средств.

- Собранные средства - это показатель белорусской солидарности?

- Я думаю, что самый главный показатель белорусской солидарности - это то, что мы научились делать эти вещи не хуже наших соседей с юга, которых нам постоянно ставят в пример, что вот украинцы сумели объединиться, могут собирать деньги на те нужды , которые у них есть. Компания BY_help показала, что мы ни чем не хуже, мы можем делать то же самое, и эти 55 тысяч, безусловно, показатель белорусской солидарности.

- Только два месяца и 55 тысяч долларов - это очень хороший, мне кажется, показатель.

- Это довольно стремительный сбор средств, который можно сравнить со сборами средств, которые проходили в пиковые моменты Евромайдана, в пиковые моменты войны на Донбассе. Можно сказать о том, что основная масса денег пришла даже не за два месяца, а за один месяц. Это было время, когда нашей команде: Алексею Леончику, Юлии Дорошкевич и мне, приходилось работать по восемнадцать часов на троих ежедневно, чтобы оптимизировать все эти процессы, чтобы эти усилия шли в соответствующем направлении. Это очень сильная нагрузка со стороны организационного процесса и со стороны договоренности с разными людьми. Как вы знаете около тысячи человек, если посчитать количество репрессированных в Беларуси в 2017 году - это штрафы, задержания и уголовные преследования.

- Большая часть средств, около 18 тысяч долларов, пошла на помощь: оплату суток, адвокатов, передач?

- У меня, к сожалению, нет при себе этих бумаг и не помню точных цифр, но похоже на то, что так и есть. Очень много идет на адвокатов. Многие задаются вопросом, почему же белорусские адвокаты, безусловно, среди них есть и сторонники, скажем так, демократических ценностей, не делают свою работу бесплатно. Дело в том, что адвокаты у нас очень сильно ограничены, очень сильные репрессии в отношении них были, например, после Площади-2010. Сейчас ситуация такова, что если адвокат будет работать бесплатно, то на завтра к нему придет налоговая и скажет, что он уклоняется от налогов. Поэтому эти суммы так или иначе все равно надо было выплачивать.

- Вот, например, Нина Богинская оштрафована в общей сложности на 18 тысяч белорусских рублей. В такой ситуации что сделать, как помочь? Я знаю, что она не очень хочет, чтобы ей помогали, так как это ее принципиальная позиция. Но с такими штрафами тоже что-то надо делать, потому что это очень большая сумма.

- Это очень сложный вопрос, он постоянно поднимается в нашем обществе и в правозащитной сфере. Что делать с людьми, которые сознательно не платят штрафы? Люди имеют право на свои гражданские права, на свободу мирных собраний, на свободу выражения мнения. Они используют эти права, используют возможность выходить на улицу с национальным флагом, высказываться на тему ситуации в Беларуси. Что делать с такими людьми, которые не хотят выплачивать эти штрафы? К сожалению, это личная позиция этих людей и никак воздействовать на нее мы не можем. Поэтому пока Нина не скажет: «Спасите, надо что-то делать», мы не можем ей навязывать свою помощь. Это один аспект, а второй аспект, если говорить именно о кампании BY_help, то нашей принципиальной первичной позицией была помощь тем людям, которые попали в сложные ситуации с 15-го марта по сегодняшний день - это именно те люди, которые попали под пресс весны-2017. Людей очень много, а денег к сожалению не так много, если разделить их на общее количество. Вы знаете, какие огромные штрафы, знаете сколько стоят сутки в изоляторах временного содержания. Такая математика: одна передача в СИЗО стоит от 100 до 200 рублей, один заход адвоката в СИЗО также стоит около 100 рублей. Вот можете посчитать, если разделить на всех людей, теперь сидит 18 человек, в начале их было около 30. Можно посчитать сколько это денег и на сколько людей это может хватить. На самом деле 55 тыс. при тех масштабах репрессий, которые у нас были в этом году, это не такая уж большая сумма.

- Была ли у вас возможность как-то проанализировать, что это за люди, которые пожертвовали свои деньги? Можно каким-то образом составить некий социальный портрет личности, которая готова деньгами поддержать политических заключенных?

- Общий социальный портрет такой - это белорус или белоруска, которые общественно активны, но не всегда. Есть люди, которые на самом деле просто первый раз столкнулись с этим и просто остолбенели от того, что делает власть, от тех репрессий с которыми столкнулись люди. В первую очередь это представители бизнеса, которые больше занимались работой, чем общественной деятельностью в Беларуси и заметили то, что происходит в стране сейчас. Очень сильная поддержка со стороны белорусской диаспоры, мы думали, что у нас ее нет, а оказывается она у нас есть.

Могу отметить очень значительное участие диаспоры в США, в Чехии, в Дании, в России, в Украине. Почти во всей Европе были организованы группы людей, которые помогали собирать эти деньги. Очень сильно выступила, например, Варшава. Это ожидаемо, так как там очень много белорусов, которые поддерживают свою связь с родиной, несмотря на то, что в Фейсбуке их «чмырят» и говорят, что они уехали из нашей страны и поэтому не имеют права высказываться. Я конечно не поддерживаю такие мысли, очень хорошо, что белорусы, которые по той или иной причине были вынуждены уехать из Беларуси, поддерживают эти контакты через такие инициативы, как BY_help, помогают своим землякам.

- «Мы сильны, когда мы вместе» - это лозунг вашей компании или вы просто поняли, что это именно так?

- Скажем так, два главных слогана нашей компании - это «Мы сильны, когда мы вместе» и «In solidarity we trust», они родились во время кампании. В принципе в тоже время кампании родилось само название BY_help, так как все делалось, как говорится, «с колес». Сама по себе инициатива объединила тех людей, которые готовы работать на благо людей в такой ситуации, готовы терпеть возможные проблемы и препятствия, которые могут быть во время такой работы. Мы сильны, когда мы вместе. Мы знали это и до того, как начинали нашу работу, но мы убедились в том, что не только мы разделяем эти ценности, что не только мы так считаем. Очень хорошо, что так много людей присоединилось к кампании.