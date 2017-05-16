Эксперт: В Беларуси подорожают продукты первой необходимости 16.05.2017, 7:45

Из-за холодной весны белорусов ждет рост цен на многие виды продуктов питания.

Майский снег Беларусь увидела в этом году впервые за последние 30 лет. Погодная аномалия может стать причиной подорожания овощей осенью.

– На моей памяти в мае не было такой холодной погоды около 30 лет, – рассказала kraj.by главный агроном республиканского института овощеводства Мария Дорохович. – Люди, которые посадили овощи, рискуют получить не очень хороший урожай. Наиболее защищена от холода картошка, которая находится в земле и еще не проросла. Самые уязвимые овощи – теплолюбивые помидоры и огурцы. Не так страшно, если они находятся в теплице под полиэтиленом. Но потери урожая все равно стоит ожидать.

По мнению специалистов Института овощеводства, от весеннего холода особенно пострадает ранняя капуста. Если в дальнейшем погода станет теплее, потери будут не столь большими, но ущерб урожаю, а следовательно и повышение цен на него стоит ожидать будет в любом случае.

– Капуста выдерживает температуру от –3 до –5 градусов мороза. Лук, посеенный из севка, может пострадать от холода. Посеянному семенами лука холод не страшен. Он выдерживает до –5 градусов. Наиболее теплолюбивые овощи – помидоры, огурцы, перцы, баклажаны. Их следует выращивать в теплицах и высаживать в конце мая, начале июня. Не боятся холода петрушка, укроп и сельдерей. Их можно высаживать раньше, – пояснил заведующий отделом холодостойких культур республиканского института овощеводства Николай Куприенко.

По его мнению, подорожают в первую очередь огурцы и помидоры, а намного ли – зависит ещё и от летней погоды.