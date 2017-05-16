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Илон Маск запустил спутник, который обеспечит Wi-Fi в самолетах и на кораблях

  • 16.05.2017, 7:54

Спутник весом более шести тонн за 32 минуты был успешно выведен на орбиту.

Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая американской частной компании SpaceX, вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Inmarsat-5 F4, который вместе с другими спутниками будет обеспечивать высокоскоростным интернетом самолеты и морские суда, сообщает ВВС.

Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Через 32 минуты компания сообщила, что спутник успешно выведен на орбиту.

Inmarsat-5 F4 станет четвертым спутником в орбитальной группировке Global Xpress, которая развернута для предоставления высокоскоростного интернета в море, воздухе и на земле.

Спутник Inmarsat-5 F4, произведенный корпорацией Boeing, весит более шести тонн. На данный момент это самый большой груз, который Falcon 9 выводила на орбиту. Из-за этого компания решила не возвращать первую ступень носителя на Землю: тяжелый груз требует значительных затрат энергии для вывода его на орбиту, и на маневрирование ракеты для ее возвращения на Землю топлива уже бы не хватило.

В феврале 2017 года принадлежащей Илону Маску компании SpaceX удалось вернуть на Землю первую ступень ракеты-носителя, которая перед этим успешно вывела на орбиту грузовой корабль.

Месяц спустя SpaceX впервые в истории повторно запустила ракету-носитель в космос.


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