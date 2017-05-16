Лукашенко «перетасовал» Корбута 16.05.2017, 7:59

Николай Корбут

Из помощника диктатора Николай Корбут «превратился» в помощника по общим вопросам.

Николай Корбут освобожден от должности помощника Лукашенко и назначен помощником Лукашенко по общим вопросам.

Соответствующий указ подписал сам Лукашенко.

В начале февраля, напоминает tut.by Лукашенко на совещании по «оптимизации» своей администрации заявил, что госаппарату необходимо непрерывное кадровое обновление. И его администрация должна быть в авангарде этой работы «как главный политический штаб главы государства».

«В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано», — подчеркнул Лукашенко. Однако подобные «перетасовки» только опровергают слова диктатора о «кадровых обновлениях».

Николай Корбут был помощником Лукашенко с сентября 2016 года. До этого исполнял функции главного инспектора по Минской области с 2014 года. В 2009 — 2013 годах он занимал пост управляющего делами Лукашенко.

С 1994 по 2013 год занимал должность начальника управления по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» управделами Лукашенко.

Родился 14 апреля 1963 года в деревне Ужа Копыльского района Минской области. В 1988 году окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева. Работал инструктором, ведущим специалистом Минского райкома профсоюза работников АПК, главным экономистом финансово-экономического отдела Комитета по земельной реформе и землеустройству при Совете министров Республики Беларусь.