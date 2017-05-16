закрыть
16 мая 2017, вторник, 8:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко «перетасовал» Корбута

  • 16.05.2017, 7:59
Николай Корбут

Из помощника диктатора Николай Корбут «превратился» в помощника по общим вопросам.

Николай Корбут освобожден от должности помощника Лукашенко и назначен помощником Лукашенко по общим вопросам.

Соответствующий указ подписал сам Лукашенко.

В начале февраля, напоминает tut.by Лукашенко на совещании по «оптимизации» своей администрации заявил, что госаппарату необходимо непрерывное кадровое обновление. И его администрация должна быть в авангарде этой работы «как главный политический штаб главы государства».

«В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано», — подчеркнул Лукашенко. Однако подобные «перетасовки» только опровергают слова диктатора о «кадровых обновлениях».

Николай Корбут был помощником Лукашенко с сентября 2016 года. До этого исполнял функции главного инспектора по Минской области с 2014 года. В 2009 — 2013 годах он занимал пост управляющего делами Лукашенко.

С 1994 по 2013 год занимал должность начальника управления по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» управделами Лукашенко.

Родился 14 апреля 1963 года в деревне Ужа Копыльского района Минской области. В 1988 году окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева. Работал инструктором, ведущим специалистом Минского райкома профсоюза работников АПК, главным экономистом финансово-экономического отдела Комитета по земельной реформе и землеустройству при Совете министров Республики Беларусь.


Мнение

Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич


Интервью

Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции