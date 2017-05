Белый дом опроверг факт передачи Трампом секретной информации Лаврову 5 16.05.2017, 8:20

4,879

ФОТО: AP

Сообщения американских СМИ вызвали бурную реакцию в Вашингтоне.

Советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер и другие члены администрации Трампа опровергли информацию, что президент раскрыл секретную информацию российским чиновникам в Овальном кабинете, передает «Голос Америки».

Информация опубликованная The Washington Post «является ложной», - сказал Макмастер журналистам перед Белым домом в понедельник поздно вечером. - «Ни при каких обстоятельствах не обсуждались источники и методы разведки, и президент не раскрыл какую-либо военную операцию, которая не была бы широко известна», - добавил он.

«Я был там. Этого не произошло», - добавил Макмастер, после чего вернулся в Белый дом через Западное крыло, не ответив на вопросы журналистов.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, заявил, что он также присутствовал на встрече 10 мая с российским министром иностранных дел и российским послом. Глава внешнеполитического ведомства США поддержал слова Макмастера, добавив в заявлении, что «обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были общие усилия и угрозы в отношении борьбы с терроризмом».

Несколько информационных агентств США сообщили, что президент во время встречи в Овальном кабинете раскрыл информацию, которая считается строго секретной.

Раскрытая Трампом информация может поставить под угрозу важнейший источник информации об «Исламском государстве» и способе ее сбора, согласно сообщениям The Washington Post, The New York Times и других СМИ.

Президент США имеет право рассекретить почти любую информацию, поэтому то, что он сделал, не является незаконным. Однако сотрудники спецслужб, цитируемые газетами, выразили обеспокоенность тем, что информация, предоставленная правительством-партнером США, может нанести вред отношениям.

Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности США отказались от немедленных комментариев, когда с ними связался «Голос Америки».

По данным «Вашингтон пост», президент на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком, по-видимому, хвастался своими знаниями о нависшей угрозе для авиации.

Согласно информации The New York Times, информация, которая считалась особенно чувствительной, даже не была широко распространена в правительстве США или предоставлена другим союзникам.

Сообщения американских СМИ вызвали незамедлительную реакцию со стороны республиканцев и демократов на Капитолийском холме.

«Меня шокируют сообщения о том, что президент Трамп на прошлой неделе показал секретную информацию российским дипломатам. Это, безусловно, вызывает вопросы о том, признает ли президент серьезные последствия раскрытия такой конфиденциальной информации противнику», - заявил представитель Демократической партии Элиот Энгель, занимающий высокий пост в Комитете Палаты представителей по межэдународным делам. «Я встречусь на этой неделе с советником по национальной безопасности Макмастером при закрытых дверях и буду стараться найти ответы на вопросы о том, что было рассекречено и как это может нанести ущерб национальной безопасности США».

Заместитель председателя Комитета по разведке Сената, демократ Марк Уорнер, заявил в Твиттере, что «рискованные источники и методы являются непростительными, особенно с Россией».

Комментарии Трампа, если они верны, являются «пощечиной» для разведывательного сообщества США, добавил Уорнер.

«Белый дом должен что-то сделать в ближайшее время, чтобы взять себя под контроль и привести в порядок», - сказал журналистам председатель комитета по иностранным делам Сената, республиканец Боб Коркер. - «Очевидно, сейчас они находятся в нисходящей спирали, и им нужно выяснить, как справляться со всем происходящим».