Порошенко: Чтобы от Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах

Порошенко: Чтобы от Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах26
- 16.05.2017, 8:53
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Президент Украины назвал следующую цель после получения безвиза с ЕС.
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что после получения безвизового режима с ЕС Украина может стать членом Шенгенской зоны.
Об этом Порошенко сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает apostrophe.ua.
Украинский президент отметил, что сейчас у Украины безвизовый режим с 52 странами, 34 страны присоединяются к безвизовому режиму. «По моему поручению будут проведены переговоры со странами белой Шенгенской зоны — это еще около 30 стран Центральной и Южной Америки, Азии, отдельных стран Европы», — сказал Порошенко.
Он сообщил, что его цель — чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны. «Чтобы из Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах», — сказал Порошенко. Украинский президент выразил уверенность в том, что, приложив усилия, этого можно достичь.