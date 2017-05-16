Чиновники совсем оторвались от реальности 29 16.05.2017, 8:55

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Источник: caricatura.ru

Контраст между простыми белорусами и властью становится все больше.

Об этом в интервью Charter97.org заявил экс-министр труда Беларуси Александр Соснов.

- 9 мая Лукашенко назвал «стыдобищем» не состояние экономики Беларуси и уровень жизни населения, а игру хоккейной сборной на ЧМ-2017. А вчера «хоккейный друг» Лукашенко Михаил Захаров предложил построить в два раза больше ледовых дворцов. Как понимать такие заявления властей в условиях кризиса?

- А их не надо и вовсе понимать. В обоих случаях этим персонажам надо обратиться в «Новинки». Там более точно определят, классифицируют и прокомментируют такие заявления «стыдобищ».

- Не вызывают ли это ощущение сюрреалистичности происходящего: люди экономят на самом необходимом, а руководство страны озабочено новыми дворцами…

- Это вызывает ассоциации со всеми диктатурами в мире: они оторваны от реальности и от народа. Диктаторы и их приближенные живут исключительно среди своих, в своем кругу и на своем уровне. А народ их совершенно не интересует. Народ – это только средство, с помощью которого лишь обеспечивается роскошный уровень жизни правящей клики.

При этом контраст между простыми белорусами и властью становится все больше и больше. Достаточно вспомнить, как Ермошина недавно заявила, что одолжила у подруг $300 тысяч на строительство коттеджа в Дроздах. Где простому белорусу найти таких друзей с такими деньгами?

Народ в Беларуси беднеет прямо на глазах. В то же время те, кто командует страной, бесстыдно богатеют. А ведь их совсем немного – какой-то мизерный процент от общего количества населения Беларуси. И пропасть между ними и огромной массой белорусского народа катастрофически растет. Это видно невооруженным глазом.

- К чему может привести такой разительный социальный контраст? Есть тому исторические примеры?

- К чему? Это очевидно. Вспомните, что произошло 100 лет назад, в 1917 году. Вот примерно к этому может привести и ситуация в Беларуси. По крайней мере, рост социальных протестов со стороны доведенных до отчаяния людей вполне возможен.