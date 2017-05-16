«Даже приходится сдерживать антилукашенковский пыл земляков»2
- 16.05.2017, 8:59
Весна 2017 года стала переломной в настроениях простых белорусов.
Об этом на телеканале «Белсат» заявил белорусский философ Валентин Акудович.
Валентин Акудович отметил большие изменения в социально-политических настроениях в обществе на примере родной Свислочи: «Раньше мы там с братом, когда приезжали, были немного чужими, хотя нас и любили, так как оппозиционеры — против Лукашенко. Недавно там вот были, и приходилось впервые даже сдерживать антилукашенковский пыл».