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«Даже приходится сдерживать антилукашенковский пыл земляков»

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  • 16.05.2017, 8:59
Валентин Акудович
Фото: tut.by

Весна 2017 года стала переломной в настроениях простых белорусов.

Об этом на телеканале «Белсат» заявил белорусский философ Валентин Акудович.

Валентин Акудович отметил большие изменения в социально-политических настроениях в обществе на примере родной Свислочи: «Раньше мы там с братом, когда приезжали, были немного чужими, хотя нас и любили, так как оппозиционеры — против Лукашенко. Недавно там вот были, и приходилось впервые даже сдерживать антилукашенковский пыл».


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