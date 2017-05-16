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Главы МИД стран ЕС поддержали продление санкций против России

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  • 16.05.2017, 9:11
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Витольд Ващиковский
Фото: EPA

В очередной раз санкции могут быть продлены на вдвое больший срок.

Главы МИД стран ЕС поддержали продление антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский по итогам заседания глав внешнеполитически ведомств в Брюсселе, передает РБК.

По словам Ващиковского, Россия «не выполняет Минские соглашения», поэтому «большинство выступавших по этому вопросу, безусловно, признают, что применение санкций нужно продолжать».

Президент Украины Петр Порошенко в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV также заявил, что будет «ставить вопрос» о продлении Евросоюзом санкций против России «не на 6, а на 12 месяцев». «Мы будем делать все, чтобы все больше мотивировать Россию прийти за стол переговоров, выполнить Минские соглашения и вывести свои войска из Украины», — заявил Порошенко.


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