Лукашенко – Си Цзиньпину: За 20 лет не слышал такого мощного выступления 23 16.05.2017, 9:48

5,944

Диктатор активно осваивает лакейские обязанности при председателе КНР.

Лукашенко сегодня на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции «Дяоюйтай» поделился с ним впечатлениями от участия в форуме «Один пояс и один путь», передает БелТА.

«Прежде всего хочу отметить, что то масштабное мероприятие, которое вы провели, заслуживает самого серьезного внимания. Это мероприятие уже обсуждается во всем мире. Думаю, что все еще впереди. Это очень мощный шаг, который вы смогли сделать, и самое главное - привлечь к этому более 100 стран нашей планеты. Мы горды тем, что были первыми в Европе и одними из первых в мире, не просто поддержавшими идею «Одного пояса и одного пути», а начавшими реализацию этого масштабного проекта на территории Беларуси», - сказал Лукашенко.

«Самым ярким и самым мощным (я за 20 с лишним лет работы президентом такого не видел) было ваше вступительное слово. Мы взяли это выступление и проанализируем его дома. Это наука для любого главы государства. Это было масштабное и очень конкретное выступление, - подчеркнул белорусский диктатор. - Говорю не для лести. Это действительно мнение не только мое».

Лукашенко также отметил «интересную форму проведения мероприятия и его масштабность, яркую программу для участников и возможность провести двусторонние переговоры». «Никто здесь время даром не терял», - заявил он.