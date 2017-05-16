Минские дороги покроют стекловолокном 7 16.05.2017, 10:10

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У водителей много нареканий на комфортность такого покрытия.

Свыше 300 тысяч квадратных метров минских улиц в 2017 году предлагается отремонтировать с устройством защитных слоев из стекловолокна.

Об этом сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме главный инженер государственного производственного объединения "Горремавтодор Мингорисполкома" Ярослав Павловский, пишет abw.by.

На эти цели потребуется свыше 1,1 млн рублей. В 2016 году по технологии "Сларри Сил" были обработаны участки улиц Бачило (развязка МКАД - ул. Свислочская), Машиностроителей (от ул. Голодеда до ул. Свислочской), Свислочской (от МКАД до ул. Машиностроителей), ул. Тимошенко (от ул. Притыцкого до ул. Пономаренко), пр-та Пушкина (от ул. Притыцкого до ул. Ольшевского). Общая площадь такого ремонта составила 155 тыс. кв.м.

"Защитный слой из стекловолокна позволяет увеличить срок эксплуатации дорог. Мониторинг состояния отремонтированных участков позволяет прогнозировать перспективность применения данной технологии. Наблюдаются положительные тенденции по сдерживанию имеющихся неструктурных повреждений, сохраняется нормативный коэффициент сцепления колеса с дорожным покрытием", - отметил Павловский.

Однако у водителей много нареканий на комфортность такого покрытия. Как признаются автовладельцы, оно шумное, при его нанесении все неровности дорожного покрытия не выравниваются.