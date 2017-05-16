Белорусы сняли фильм на iPhone и победили на кинофестивале в США 16.05.2017, 10:23

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В конкурсе принимали участие почти 2700 короткометражек из 110 стран мира.

Короткометражный фильм «137 часов», снятый белорусами Александром Бариновым и Дмитрием Сахаруком, вошел в список 23 лучших лент кинофестиваля SmartPhilm. Всего в конкурсе принимали участие почти 2700 короткометражек из 110 стран мира. Белорусская картина вошла в тройку лучших работ в номинации Experimental, пишет onliner.by.

В американском фестивале SmartPhilm участвуют короткометражные фильмы, снятые на мобильные устройства. Белорусские ребята создали «137 часов» с помощью iPhone 6s и iPhone 5c. Продолжительность ленты составляет 4 минуты и 19 секунд. Ранее Александр Баринов и Дмитрий Сахарук уже участвовали с этой работой в фестивале мобильного кино velcom Smartfilm.

Главная героиня фильма — девушка, которая 137 часов отчаянно борется с зависимостью. Ей пытается помочь парень, но безуспешно. Главная интрига картины заключается в не самом обычном виде зависимости.