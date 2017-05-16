закрыть
16 мая 2017, вторник, 12:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Эксперты обнаружили связь вируса WannaCry с Северной Кореей

4
  • 16.05.2017, 10:32
  • 5,157
Фото: AFP

К такому выводу пришли «Лаборатория Касперского» и американская компания Symantec.

Эксперты по кибербезопасности обнаружили технические доказательства возможной связи Северной Кореи с глобальной кибератакой с использованием компьютерного вируса WannaCry, сообщает «Немецкая волна».

«Лаборатория Касперского» и американская компания Symantec сообщили в понедельник, 15 мая, что один из кодов, использованных в более ранней версии вируса WannaCry, фигурировал в компьютерных программах, написанных Lazarus Group, которую исследователи многих компаний считают северокорейской командой хакеров.

В то же время представители обеих компаний заявляют, что пока рано говорить о том, участвовала ли КНДР в беспрецедентной хакерской атаке. Они продолжат изучение кода и приглашают других экспертов помочь с его анализом.

Хакеры Lazarus, предположительно работающие по приказу Пхеньяна, по данным ряда компаний в сфере кибербезопасности, в прошлом году похитили 81 миллион долларов из Центрального банка Бангладеш. В 2014 году они совершили взлом компьютерных систем кинокомпании Sony Pictures.


Мнение

Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич


Интервью

Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции