Эксперты обнаружили связь вируса WannaCry с Северной Кореей

Эксперты обнаружили связь вируса WannaCry с Северной Кореей4
- 16.05.2017, 10:32
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К такому выводу пришли «Лаборатория Касперского» и американская компания Symantec.
Эксперты по кибербезопасности обнаружили технические доказательства возможной связи Северной Кореи с глобальной кибератакой с использованием компьютерного вируса WannaCry, сообщает «Немецкая волна».
«Лаборатория Касперского» и американская компания Symantec сообщили в понедельник, 15 мая, что один из кодов, использованных в более ранней версии вируса WannaCry, фигурировал в компьютерных программах, написанных Lazarus Group, которую исследователи многих компаний считают северокорейской командой хакеров.
В то же время представители обеих компаний заявляют, что пока рано говорить о том, участвовала ли КНДР в беспрецедентной хакерской атаке. Они продолжат изучение кода и приглашают других экспертов помочь с его анализом.
Хакеры Lazarus, предположительно работающие по приказу Пхеньяна, по данным ряда компаний в сфере кибербезопасности, в прошлом году похитили 81 миллион долларов из Центрального банка Бангладеш. В 2014 году они совершили взлом компьютерных систем кинокомпании Sony Pictures.