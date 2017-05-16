Профсоюз РЭП: Только всеобщая солидарность поможет рабочим Беларуси 2 16.05.2017, 10:39

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Представители рабочего движения выбрали молодежных лидеров в Минске и готовится сделать это в Орше.

13-го мая в Минске состоялось собрание молодежной сети профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП). На нем присутствовали и представители молодежи из Орши. На собрании избраны двумя сопредседателями-координаторами жители Бобруйска Денис Худовец и Анна Дусь. До этого должность координатора оставалась незанятой около года. Теперь два сопредседателя будут координировать работу молодежной сети, регулярно связываться с молодежью Орши, Могилева, Пинска, Борисова, Бобруйска, Слуцка, Гродно, Калинковичей и других городов, сообщает praca-by.info.

Участие в собрании приняли председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич и активист профсоюза Андрей Стрижак из Гомеля. Среди планов молодежи было предложено создать службу психологической поддержки людей, которые потеряли работу, так было заявлено, что это один из наибольших стрессов для здоровья после смерти близкого человека и расторжения брака. Также предлагается бесплатная помощь в создании резюме, более широкое развитие самого бренда РЭП, активное информирование о жизни профсоюза через социальные сети, неформальные встречи молодежи для отдыха и обсуждения серьезных рабочих вопросов. Было заявлено, что профсоюз не должен выполнять только задачу по помощи рабочим, попавшим в сложную ситуацию, но и активно вовлекать таких людей в работу профсоюза, так как только всеобщая солидарность сумеет решить либо даже предотвратить многие проблемы с работой.

Также стало известно, что активисты профсоюза РЭП из других городов посетят Оршу в июне. Итоги встречи и ближайшие планы специально для orsha.eu рассказал активист профсоюза РЭП из Гомеля Андрей Стрижак:

- Молодежь приехала на собрание из разных городов Беларуси, чтобы обсудить текущие проблемы. Чего не хватает, что следует добавить. И приятный бонус - у нас появился координатор, причем в двух лицах. Это Анна Дусь и Денис Худовец из Бобруйска. Необычная ситуация для белорусских общественных организаций, мы сохраняем гендерное равенство.

- За последнее время множество активистов РЭП задерживались, карались крупными штрафами и сутками заключения за выступления против декрета № 3, за защиту своих трудовых прав и по другим причинам. Как человек, который ведет статистику репрессий против активистов РЭП, скажите, сколько членов профсоюза 2017 года подверглись репрессиям, сколько сейчас ждут судов или даже находятся за решеткой?

Профсоюз РЭП в целом пострадал таким образом: у нас 39 человек попали под репрессии, многие из них сидели 5, 10, 15, 25 суток административного ареста, а кто-то был приговорен к штрафу в крупном размере. И вот тут надо отметить солидарность людей. Через страницу BY_help в фейсбуке беларусская диаспора во всем мире стала искать деньги для помощи задержанным и их семьям. Благодаря такой сильной солидарности удалось закрыть все вопросы по административным взысканиям, выплатить все штрафы. Но говорить о радостном конце пока слишком рано. На данный момент у нас есть один человек, который проходит по делу о массовых беспорядках, которых не было. Это сын члена профсоюза Андрей Комлик. Мы следим за всеми событиями в его деле.

- Вы сообщили, что вскоре посетите Оршу. Что это будет за встреча?

- Встреча с оршанцами, в том числе членами профсоюза РЭП будет направлена на решение проблем региона. Она состоится в начале июня. Пока решаем по поводу формата, я лично выступаю за открытый формат встречи, чтобы любой желающий оршанец мог прийти и послушать, каким образом профсоюз РЭП действует в кампании по защите общественных интересов, и почему именно наш независимый профсоюз может наиболее эффективно отстаивать права трудящихся. В ближайшее время будет составлен график других городов, которые мы посетим с подобными визитами, но Орша будет первой.