Нина Шидловская призывает продолжать помощь семьям патриотов 1 16.05.2017, 11:05

Каждый может присоединиться к волне белорусской солидарности.

О том, чем можно помочь семьям фигурантам дела «Белого легиона», рассказала «Радые Рацыя» председатель «Объединения белорусов мира Бацькаўшчына» Нина Шидловская:

«Часть семей осталась без кормильцев. Это жены с маленькими детьми на съемных квартирах. Уже сейчас очевидно, что это дело станет марафоном, оно быстро не решится. А семьям нужно собирать передачи, жить самим, кормить своих детей. И я обращаюсь ко всем, кто только может меня услышать: не прекращайте этой материальной помощи семьям, так как им без нашей помощи, еще в состоянии психологического прессинга со всех сторон, самим справиться невозможно. А надежд на скорое разрешение дела пока нет».

Бывших участников организации «Белый легион» безосновательно обвиняют в создании незаконных вооруженных формирований и продолжают удерживать за решеткой. Чтобы узнать, каким образом помочь их семьям, достаточно зайти на страницу интернет-сообщество BY_help.