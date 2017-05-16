Украина заблокировала доступ к «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассникам» 40 16.05.2017, 11:06

Президент Украины расширил санкции против РФ.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о расширенном списке российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

Об этом говорится в указе главы украинского государства, опубликованном на его сайте.

Новые санкции предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Помимо этого доступ будет заблокирован ко всем сервисам «Яндекса» (Яндекс.Деньги, Авиа, Вебмастер, Видео, Почта, Метро, Касса, Календарь, Кинопоиск, Погода и Яндекс Новости), кроме главной страницы поисковика. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

Блокированы также будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Также будет произведено блокирование активов, запрет на транзакции и вещание крупнейших российских телекомпаний: «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Всего в санкционном списке 468 юридических лиц, а также 1228 физических лиц. Против юридических лиц срок санкций продлевается на 1–3 года, против физических – на срок 1–5 лет, а также бессрочно.