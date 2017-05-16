В Греции журналисты и моряки объявили забастовку 16.05.2017, 11:24

Бастующие требуют достойных зарплат и пенсий.

Греция осталась во вторник без новостей и без паромного сообщения — журналисты государственных и частных СМИ проводят 24-часовую, а моряки — 48-часовую забастовки в знак протеста против новых мер экономии. Помимо этого из-за стачек в метро и водителей автобусов будет сложно добраться в международный афинский аэропорт, сообщает РИА «Новости».

Забастовка в СМИ началась с 6 утра (совпадает с Минском) 16 мая и пройдет в рамках всеобщей забастовки, объявленной на 17 мая в связи с предстоящим голосованием в парламенте по законопроекту, принятия которого требуют кредиторы. Парламент Греции 18 мая рассмотрит законопроект, который предусматривает новое сокращение пенсий и зарплат с 2019 года и повышение налогов, урезание социальных пособий и массовые увольнения, а также предполагает реформу в сфере энергетики и определяет среднесрочную финансовую стратегию на 2018-2021 годы.

В заявлении журналистских профсоюзов говорится, что «антинародные меры и обязательства перед кредиторами» сказываются на всем народе, и особенно на сотрудниках СМИ, поскольку предусматривают массовые увольнения, новые сокращения основных и дополнительных пенсий и новые налоги для трудящихся и пенсионеров. «Мы требуем немедленной отмены всех антирабочих положений и изменений в системе страхования, которые привели к удушению прав рабочих и гарантий, произволу работодателей, к ликвидации социального государства и к тому, что люди стали постоянными заложниками пенсий и социальных пособий», — говорится в заявлении. Профсоюзы сотрудников СМИ требуют стабильной и полной занятости для всех и равных прав, «достойных зарплат и пенсий», существенных мер по решению проблемы безработицы, подписания коллективных трудовых договоров, сохранения профессиональных фондов страхования и социального обеспечения.

С ноля часов 16 мая бастуют греческие моряки, в связи с чем приостановлено движение паромов на всей территории Греции. Акция протеста моряков продлится 48 часов. Все паромы остаются пришвартованными в греческих портах, и греческие острова окажутся на два дня отрезанными от материка и друг от друга.

Всегреческая федерация моряков PNO требует решения вопроса о пенсиях морякам и радикального пересмотра ряда министерских решений, касающихся работы каботажных судов на международных маршрутах и коллективных трудовых соглашений. Федерация не исключают эскалации протестов, если не получит четкие ответы министерства торгового флота. Пассажирам, которые намерены путешествовать паромами в ближайшие дни, советуют предварительно узнавать в местных туристических агентствах о возможных изменениях в расписании паромов.

Проблемы будут и у авиапассажиров, прибывающих в международный афинский аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса. Пригородные поезда и метро не будут ходить в/из аэропорта с 09.30 до 16.30, а городские автобусы – с 11.00 до 16.00. В это время добраться до аэропорта можно будет лишь на такси и на региональных автобусах.

В среду, 17 мая, в Греции пройдет всеобщая забастовка.