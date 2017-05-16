Орлуша: Вывезти Путина на «Евровиденье» – пусть поет и не возвращается 16.05.2017, 11:55

Подхалимы среди низших чинов опасней, чем сама власть.

Известный российский поэт Андрей Орлов (Орлуша), сценарист и автор текстов для проекта «Господин хороший» погостил в студии obozrevatel.com, подискутировав на различные актуальные темы:

-Как вы это воспринимаете критику, какие-то попытки полить грязью?

- Вы знаете, у меня очень сильный и старый иммунитет. Я был антикоммунистом и хиппи при советской власти. Я дядька старый, мне 60 лет в этом году. И к тому, что говорят, мол, «Ты дурак, потому что у тебя длинные волосы» или «Вы получаете деньги...», я к этому отношусь совершенно спокойно. То есть на обиженных богом я не обижаюсь. Это их проблемы, меня невозможно обозвать, я примерно знаю, кто я, и примерно знаю, для кого я пишу.

- Не было ли, скажем, более тяжелых последствий, кроме как просто реакция? То есть критика критикой, а какие-то действия представителей власти или спонсированных властью?

- Нет, представителей власти нет. Дело в том, что есть очень много людей, которые хотят понравиться власти. Это есть во всех странах мира. Если ты глава сельской администрации, и ты хочешь понравиться районной администрации, то ты, например, сам делаешь какой-нибудь митинг, ты за это можешь не получать деньги, ты получаешь это повышением, ты набираешь себе какие-то очки. И такого рода люди - они как раз опасней, чем сама власть.

Я давно говорил, что «коллективный Путин» - он намного опасней индивидуального Путина. То есть человек, который хочет понравиться... (задумался). Путин же не запрещал Макаревича. Путин - преступник, но он Макаревича не запрещал. Запретил его изначально губернатор, который думал, что в его губернии, в городе пройдет концерт Путина... ой, Макаревича. Хотя концерт Путина - это тоже смешно.

- Это было бы интересно.

- Да, он на пианино играет, как известно, песни поет... Лучше бы пел.

- Знаете, это как шутят: Гитлер лучше бы рисовал. Хорошо у него, кстати, получалось.

- Плохо получалось. Вывезти Путина из России, например на «Евровидение», и пусть поет, и в Россию больше не возвращается, будет больше пользы.