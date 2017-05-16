Ким Чен Ын блефует 9 Олег Жданов, «Обозреватель»

16.05.2017, 12:30

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Ким Чен Ын

Северная Корея действует в ключе геополитики Российской Федерации.

Резолюция Совбеза ООН ни в коем случае не остановит Северную Корею. Почему? Потому что Северная Корея действует больше для политических интересов Российской Федерации. Тут я бы сказал, что у них не совсем самостоятельная игра, они не настолько сильны, у них нет ресурсов для того, чтобы выдержать хотя бы минимальный пакет санкций, который может быть введен Организацией Объединенных Наций в связи с распространением ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Тут главный источник их жизнедеятельности – Россия. Поэтому они работают в ключе геополитики Российской Федерации.

Вопрос безопасности в мире с увеличением данных ракет Северной Кореей сейчас стоит очень остро. Фактически со стороны Северной Кореи – это ядерный шантаж международной безопасности, основанный исключительно на блефе. То есть реальных разработок, серьезного конструкторского бюро по ракетным двигателям, ракетным носителям в Северной Корее не существует. Они дорабатывают старые советские технологии опять же с помощью Российской Федерации.

Поэтому я думаю, что дипломатическим путем на них давить будут. Американская эскадра подошла к берегам Северной Кореи, фактически заняла позицию для нанесения удара и стоит в готовности. Китай сосредоточил, по-моему, 150-титысячную группировку на границе с Северной Кореей. Южная Корея готова сдвинуть свои войска в случае обострения обстановки. И насколько известно, сейчас Российская Федерация перебрасывает свои войска к границе с Северной Кореей, то есть эшелоны сейчас едут обратно, как говорил президент России Путин, что бурятские там танкисты и шахтеры.

Поэтому угроза есть, но эта угроза не столько реальная, сколько чисто политическая.

Вопрос разрешения этого кризиса на сегодняшний день я думаю сейчас повис в воздухе, и Соединенные Штаты постараются его максимально затянуть. Они добились своей главной цели – они поставили ударную группировку с Томагавками на борту возле границ Российской Федерации. Опять же, здесь Северная Корея – это предлог для того, чтобы осуществлять более глобальные вопросы в политическом плане. В плане противостояния Соединенных Штатов и Российской Федерации.

На сегодня никто не заинтересован в быстром разрешении этого кризиса. Поэтому Совбез ООН будет. Мы понимаем, что Соединенные Штаты будут настаивать на санкциях и на ограничениях.

В первую очередь они будут требовать, скорее всего, чтобы Северная Корея допустила комиссию по контролю МАгАтЭ, как это было в Иране. Россия, как всегда, наложит вето на эту резолюцию, скорее всего.

Опять же поднимется вопрос о реформировании Организации Объединенных Наций, потому что дальше так толочь воду в ступе невозможно – ни по какому вопросу невозможно достигнуть консенсуса потому, что либо Соединенные Штаты, либо Российская Федерация пользуются правом вето, что превращает ООН в бесполезную организацию.

Я думаю, что США здесь убивают двух зайцев. Первое, они толкают потихоньку реформы ООН для того, чтобы сделать ее более действенной. И это подтверждается выступлением Нетаньяху, премьер-министра Израиля, который сказал, что реформирование ООН произойдет очень быстро, даже быстрее, чем вы думаете, и Израиль примет в этом самое непосредственное участие. Это из его последнего выступления с трибуны ООН.

С другой стороны, Соединенные Штаты продолжают блокаду Российской Федерации. Вот посмотрите, Северная Корея - стоит ударная группировка Томагавки, которая контролирует все баллистические ракеты, нацеленные на США, расположенные в дальневосточных регионах Российской Федерации. Со стороны Балтии стоят эсминцы, и плюс в странах Балтии создано авиационно-ударное крыло, которое на одной заправке достанет до Москвы и обратно долетит. В Польше и Румынии разворачиваются системы противоракетной обороны и перебрасываются войска – в Польшу танковая дивизия переброшена. В Сирии и Афганистане России дали четко понять, что любые телодвижения в военном плане будут жестоко пресекаться высокоточным оружием.

Фактически Россия на сегодняшний день в изоляции. Я так понимаю, что следующий шаг – объявление России как источника военной угрозы. Для повышения расходов НАТО на оборону и толкания экономики США в сторону развития.

Олег Жданов, «Обозреватель»