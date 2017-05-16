Завтра будет до +21 градуса 16.05.2017, 12:47

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По северу же Беларуси ожидаются ночные заморозки.

17 мая прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет северный 4-9 м/с, по юго-востоку порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, в отдельных районах по северу ожидаются заморозки до нуля - минус 2, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

Днем прогнозируется 13-18 градусов выше нуля, по западу воздух прогреется до 19-21 градуса, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.