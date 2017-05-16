закрыть
16 мая 2017, вторник, 15:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: ГАИ едет по Минску со скоростью 120 километров в час

6
  • 16.05.2017, 12:53
  • 6,641

При этом ГАИшники задержали нарушителя, ехавшего со скоростью 87 км/ч.

Неожиданный факт зафиксировал корреспондент сайта onliner.by, когда делал материал о работе ГАИ в Минске. В статье рассказывается о том, как гаишники ловят нарушителей скоростного режима.

Однако комментаторы статьи заметили, что на фотографии зафиксирован спидометр автомобиля ГАИ с показателем 120 км/ч, передает «Еврорадио».

С такой скоростью автомобиль ГАИ движется по городу. При этом сообщается, что машина нарушителя ехала со скоростью 87 км/ч.

Фотo: onliner.by

Мнение

Помогите семьям патриотов
Помогите семьям патриотов Нина Шидловская
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси