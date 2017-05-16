Фотофакт: ГАИ едет по Минску со скоростью 120 километров в час 6 16.05.2017, 12:53

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При этом ГАИшники задержали нарушителя, ехавшего со скоростью 87 км/ч.

Неожиданный факт зафиксировал корреспондент сайта onliner.by, когда делал материал о работе ГАИ в Минске. В статье рассказывается о том, как гаишники ловят нарушителей скоростного режима.

Однако комментаторы статьи заметили, что на фотографии зафиксирован спидометр автомобиля ГАИ с показателем 120 км/ч, передает «Еврорадио».

С такой скоростью автомобиль ГАИ движется по городу. При этом сообщается, что машина нарушителя ехала со скоростью 87 км/ч.