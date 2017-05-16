Фотофакт: ГАИ едет по Минску со скоростью 120 километров в час

Фотофакт: ГАИ едет по Минску со скоростью 120 километров в час6
- 16.05.2017, 12:53
- 6,641
При этом ГАИшники задержали нарушителя, ехавшего со скоростью 87 км/ч.
Неожиданный факт зафиксировал корреспондент сайта onliner.by, когда делал материал о работе ГАИ в Минске. В статье рассказывается о том, как гаишники ловят нарушителей скоростного режима.
Однако комментаторы статьи заметили, что на фотографии зафиксирован спидометр автомобиля ГАИ с показателем 120 км/ч, передает «Еврорадио».
С такой скоростью автомобиль ГАИ движется по городу. При этом сообщается, что машина нарушителя ехала со скоростью 87 км/ч.