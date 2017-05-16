Геннадий Федынич: Свои права нужно защищать здесь и сейчас 1 16.05.2017, 13:33

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: GAZETABY.COM

Только массовые протесты заставят власть полностью отменить декрет о «тунеядцах» и вернуть деньги.

Об этом глава профсоюза РЭП Геннадий Федынич заявил в интервью «Радыё Рацыя», отвечая на вопрос, смогут ли «тунеядцы», который уже заплатили налог, вернуть свои деньги.

- Сейчас в истории с этим печально известным декретом сложилась такая ситуация, что виновными оказались сами чиновники, которые выполняли приказ, данный сверху. Но, по моему мнению, полностью документ никто отменять не собирается. Правда, как и в случае со многими указами и декретами, работать он тоже не будет. Это такое своего рода мертворожденный ребенок.

- Как вернуть деньги тем, кто уже заплатил налог за «тунеядство»?

- Я знаю несколько случаев, когда люди обращались в налоговую инспекцию с заявлением о возврате денег, но пока никто ничего не вернул. И даже неизвестно, каким образом это сделают. О возвращении денег заявлено, но не прописано законодательно.

- На ваш взгляд, если бы не было социальных протестов, пошли бы власти на приостановление действия декрета?

- Ни в коем случае! И эта ситуация еще раз показала, что свои права нужно защищать здесь и сейчас. По своей воле власть ничего для народа делать не собирается. Зарплаты у людей по-прежнему на самом низком уровне, а требуют, чтобы народ работал за копейки. Что это за работа, если зарплата порой не дотягивает до минимального бюджета? Вот над чем надо работать власти. Если вы уже хотите что-то требовать с людей, то в первую очередь им следует что-то и предложить.