Родители гимназиста выплатили учительнице, на которую он напал, $23 тысячи 18 16.05.2017, 13:37

2,280

ФОТО: СЕРГЕЙ ПУШКИН

Чтобы выплатить компенсацию, матери осужденного на 8 лет лишения свободы парня, пришлось продать авто.

Около 23 тысяч долларов заплатили родители гимназиста Доната С. учительнице, на которую он напал с ножом. Об этом Алина Зенкович, мать осужденного парня рассказала в интервью belaruspartisan.org.

Как сообщалось ранее, за нападение на учительницу, которое состоялось в мае 2016 года, Донат был осужден на восемь лет лишения свободы. Мотивом нападения называлось недовольство ученика плохой оценкой.

Мать говорит, что они заплатили учительницы компенсацию за моральные и физические страдания, а также за расходы на ее лечение. Кроме того, они заплатили компенсацию за моральные страдания, которые пострадавшая учительница получила от публикаций в интернете по этому делу.

Чтобы выплатить компенсацию, говорит Алина Зенкович, пришлось продать автомобиль. Кроме того, деньги пожертвовали родственники, друзья, родители одноклассников Доната.

Благодаря этим деньгам, говорит мать, ее сына осудили на восемь лет лишения свободы, а не 11, как просила потерпевшая учительница.