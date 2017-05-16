Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля 2 16.05.2017, 13:45

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Адам Лелонек

Белорусскую АЭС в России могут использовать в качестве средства давления на страны региона.

Каким образом Москва пытается использовать строительство атомной станции в Островце в информационной сфере и какие могут быть последствия, рассказал Charter97.org во время своего визита в Вильнюс Адам Лелонек, глава польского Центра анализа пропаганды и дезинформации.

- Строительство атомной станции в белорусском Островце в Литве является одним из элементов информационной кампании, которую в своих интересах использует Кремль. Насколько вопросом АЭС в Островце занимаются польские СМИ?

- На данный момент этот вопрос не является основным для средств массовой информации в Польше, и я сильно сомневаюсь, что пресса им заинтересуется. К сожалению, одним из основных поводов, почему сложилась такая ситуация, является влияние российского фактора, который благодаря использованию всех доступных ему средств пытается дезинформировать СМИ в Польше относительно того, что на самом деле происходит в Украине, Беларуси и территории других постсоветских государств. Информационная война, которую ведет Россия против Польши, направлена на то, чтобы подорвать доверие к Варшаве у окружающих Польшу государств Европейского Союза и НАТО.

- То есть АЭС в Островце не только должна производить дешевую энергию для Беларуси?

- Именно так. Для Москвы эта АЭС, которую от Вильнюса, столицы Литвы, отделяет всего лишь около 50 километров, мощнейший инструмент влияния и давления. Российская Федерация добилась своего в Крыму, почти двадцать лет подрывая изнутри украинскую армию. Что-то похожее Кремль пытается провернуть сегодня в области энергетики при помощи АЭС в Островце. Подобный проект вне всякого сомнения всячески стараются продвигать лоббисты в наших странах, более или менее щепетильно относящиеся к источникам финансирования.

- Вопрос безопасности АЭС остается открытым…

- Причем во всех смыслах, начиная от террористической угрозы до того, что неподалеку от станции для помощи в ее охране могут появиться российские войска. Но прежде всего нет объективной и независимой информации о том, что происходит на строительной площадке. Фактически это создает угрозу не только для физической безопасности жителей региона, особенно районов, прилегающих к Беларуси, но и для энергетической и политической безопасности.

АЭС, как я уже говорил, можно использовать в качестве средства давления на страны региона. Поэтому я бы не исключил того, что возможна эскалация провокаций для роста напряжения на линии Варшава – Вильнюс для того, чтобы Литва и Польша не смогли выработать и придерживаться единой позиции по проблеме АЭС.