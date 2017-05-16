Василий Поляков на свободе 2 16.05.2017, 13:48

4,850

Василий Поляков

Фото: dw.de

Герой национального флага вышел на свободу после 15-и суток ареста.

Заместитель председателя Объединенной гражданской партии Василий Поляков был задержан 1 мая после митинга за то, что развернул бело-красно-белый флаг.

После суда над активистом стартовала акция под названием: «Я такi як Васiль Палякоў». К акции солидарности с героем национального флага присоединились: известный блогер Максим Филипович, правозащитник Леонид Судаленко, руководитель гомельской организации независимого профсоюза РЭП Виктор Козлов и другие активисты.

Политик в знак протеста против предъявленных обвинений и проведения против него фактически закрытого суда держал голодовку, наказание отбывал в одиночной камере.