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Василий Поляков на свободе

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  • 16.05.2017, 13:48
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Василий Поляков
Фото: dw.de

Герой национального флага вышел на свободу после 15-и суток ареста.

Заместитель председателя Объединенной гражданской партии Василий Поляков был задержан 1 мая после митинга за то, что развернул бело-красно-белый флаг.

После суда над активистом стартовала акция под названием: «Я такi як Васiль Палякоў». К акции солидарности с героем национального флага присоединились: известный блогер Максим Филипович, правозащитник Леонид Судаленко, руководитель гомельской организации независимого профсоюза РЭП Виктор Козлов и другие активисты.

Политик в знак протеста против предъявленных обвинений и проведения против него фактически закрытого суда держал голодовку, наказание отбывал в одиночной камере.


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