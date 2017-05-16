Минюст Украины разрешил арест имущества «Газпрома» 1 16.05.2017, 14:09

9,162

Суд Киева отклонил кассацию российской компании по штрафу на $6,4 миллиарда.

Исполнительная служба министерства юстиции Украины по обращению Антимонопольного комитета приняла решение об открытии дела о взыскании штрафа с «Газпрома» на $6,4 млрд, а также об аресте имущества компании на территории страны. Об этом сообщил представитель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в суде Михаил Новицкий, передает ТАСС.

«Поступили уже в адрес Антимонопольного комитета постановления об открытии производства по данному делу и об аресте имущества. Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому комитетом рассматривается возможность взыскания средств другим способом», - сказал он.

Высший хозяйственный суд Украины ранее во вторник отказал в удовлетворении кассационной жалобы «Газпрома» на решение украинских судов предыдущих инстанций, которые обязали выплатить штраф и пеню, наложенные Антимонопольным комитетом, в размере 172 млрд гривен (порядка $6,4 млрд по текущему курсу).

По словам Новицкого, у компании есть 3 месяца, чтобы оспорить это решение в Верховном суде.